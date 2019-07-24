Стало известно о намерении офиса Зеленского сместить Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает действия для смещения со своего поста мэра Киева Виталия Кличко, сообщил шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Журналист сообщил в Facebook, что глава офиса Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко.

Сохар опубликовал представление, подписав его: «Началось».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщили, что госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.Кличко назвал дело «раздутой чушью» и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.

Накануне также стали известны подробности конфликта президента Украины Владимира Зеленского и Кличко.

Напомним, Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД