В офисе Зеленского объяснили увольнение Кличко

В увольнении Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева не нужно искать политической подоплеки, заявил замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Он указал, что в соответствии с украинскими законами глава местной администрации назначается на срок полномочий главы государства.

«Какая может быть политика?» – приводит его слова РИА «Новости».

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.

В офисе президента Украины рассчитывают, что вопрос обсудят на ближайшем заседании кабмина. Отмечается, что внесено представление об увольнении всех глав администраций, кроме Киевской.

В среду правительство получило письмо с представлением об увольнении мэра Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД