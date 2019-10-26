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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и его двух замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              Земля Киева довела Кличко до измены

              Зеленский давно пытается избавиться от Кличко   26 октября 2019, 18:40
              Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Анна Кукушкина

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              Против мэра Киева Виталия Кличко и его двух замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить.

              Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) откроет уголовное дело по факту государственной измены мэром Киева Виталием Кличко. Такое указание в пятницу НАБУ получило от Антикоррупционного суда.

              Ранее в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ, которое до сих пор медлило с расследованием возможных правонарушений градоначальника и двух его заместителей. На них была подана уже куча разных доносов по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, казнокрадстве, государственной измене и других преступлений.

              Суду, в частности, были представлены жалобы на самовольный захват земельных участков, несанкционированную застройку и самовольную реконструкцию жилых и нежилых сооружений в украинской столице. Суд рассмотрел жалобы и обязал НАБУ возбудить целый букет уголовных дел.

              Кстати, тема эта – явно болезненная для градоначальника. На этой неделе в сети появилось видео, на котором Кличко выхватывает мобильник из рук журналиста, задавшего ему вопрос о нелегальной стройке. Видимо, мэр в тот момент уже предчувствовал неприятный для себя исход дела в Антикоррупционном суде. Ранее Кличко уже попал под следствие из-за нарушений процедуры переименования проспекта Генерала Ватутина на проспект Шухевича.

              Президент Украины Владимир Зеленский с первых дней своего правления поссорился с мэрией Киева. Зеленский уже запустил процедуру отстранения Кличко от власти, но пока не сумел довести ее до победного финала. Во-первых, надо напомнить, что власть в городе Киев устроена очень сложно. Есть мэр, избранный горожанами, а есть председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА), назначаемый сверху. При этом мэр играет больше декоративную роль, а все реальные рычаги власти, включая бюджет и все городские службы, находятся в руках главы КГГА.

              Главу КГГА уволить может только правительство, но с подачи президента. Зеленский уже попросил правительство выгнать Кличко, и премьер Украины Алексей Гончарук устно дал согласие, но до увольнения почему-то дело так и не дошло. Возможно, у Кличко нашлись влиятельные заступники на Западе – он ведь еще в качестве боксера широко прославился в Германии.

              У Зеленского уже есть свой ставленник на эту должность. Это гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, прошедший по списку «Слуги народа» в Верховную раду. Он уже выражал готовность отказаться от депутатского мандата в пользу работы в КГГА. Ранее глава аппарата президента Андрей Богдан даже заявил, что некий киевский «смотрящий» предлагал ему взятку в 20 млн долларов в обмен на сохранение за Кличко полномочий главы КГГА. 

              По мнению директора украинского Центра политического маркетинга Василия Стоякина, команда Зеленского делает ставку на психологию – припугнуть Кличко, а заодно потом сделать невозможным его выход под залог в случае ареста. Арестованным за измену труднее выйти под залог. Он не исключает, что в итоге Зеленский все-таки добьется увольнения Кличко.

              «Не думаю, что это дело затянется надолго, – сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД. – Однако учитывая, что сейчас Украина – страна абсурдов и парадоксов, у нас может быть все».

              «Если Кириллу Вышинскому предъявили обвинения в госизмене за профессиональную деятельность журналиста, то почему Кличко нельзя выдвинуть аналогичное обвинение за ненадлежащие исполнение функций мэра?, – задался вопросом политолог. – Даже, пожалуй, больше оснований, чем в первом случае. Но по идее сама же прокуратура на раннем этапе должна подобные инициативы, подобные обвинения пресекать».

              Директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин также не понимает, как вменяемые Кличко прегрешения можно принять за измену. «Он не совершал ничего подобного. Злоупотребление властью – это неправильное использование бюджета, злоупотребления бюджетными деньгами. Но оснований для обвинения в измене я не вижу», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

              По словам эксперта, подобные обвинения приведут в итоге к обратному эффекту.

              «Они уберегут Кличко, отведут от него любую реальную угрозу.

              Это конкретное дело лопнет, потому что это пузырь. Но тогда уже станет очень трудно возбудить реальные дела по его хищениям, по незаконному строительству домов, по каким-то теневым накоплениям», – беспокоится Соскин.

              Добавим, что в пятницу группа депутатов Киевского горсовета призвала президента и премьера наконец-то уволить Кличко. Письмо опубликовал депутат Сергей Гусовский в Facebook. Авторы письма просят о «ликвидации коррупционного консенсуса в управлении столицей Украины», а также на уровне Верховной рады принять решение о роспуске Киевсовета, назначив внеочередные выборы в горсовет.

              Напомним, один из главных героев Евромайдана Кличко занял пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы КГГА – с 25 июня 2014 года. Очередные выборы мэра по идее должны пройти в следующем году. Однако в последнее время по коридорам власти Киева распускаются слухи о том, что подготовка к перевыборам начнется уже в октябре-ноябре.

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