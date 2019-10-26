Земля Киева довела Кличко до измены

Против мэра Киева Виталия Кличко и его двух замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) откроет уголовное дело по факту государственной измены мэром Киева Виталием Кличко. Такое указание в пятницу НАБУ получило от Антикоррупционного суда.

Ранее в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ, которое до сих пор медлило с расследованием возможных правонарушений градоначальника и двух его заместителей. На них была подана уже куча разных доносов по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, казнокрадстве, государственной измене и других преступлений.

Суду, в частности, были представлены жалобы на самовольный захват земельных участков, несанкционированную застройку и самовольную реконструкцию жилых и нежилых сооружений в украинской столице. Суд рассмотрел жалобы и обязал НАБУ возбудить целый букет уголовных дел.

Кстати, тема эта – явно болезненная для градоначальника. На этой неделе в сети появилось видео, на котором Кличко выхватывает мобильник из рук журналиста, задавшего ему вопрос о нелегальной стройке. Видимо, мэр в тот момент уже предчувствовал неприятный для себя исход дела в Антикоррупционном суде. Ранее Кличко уже попал под следствие из-за нарушений процедуры переименования проспекта Генерала Ватутина на проспект Шухевича.

Президент Украины Владимир Зеленский с первых дней своего правления поссорился с мэрией Киева. Зеленский уже запустил процедуру отстранения Кличко от власти, но пока не сумел довести ее до победного финала. Во-первых, надо напомнить, что власть в городе Киев устроена очень сложно. Есть мэр, избранный горожанами, а есть председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА), назначаемый сверху. При этом мэр играет больше декоративную роль, а все реальные рычаги власти, включая бюджет и все городские службы, находятся в руках главы КГГА.

Главу КГГА уволить может только правительство, но с подачи президента. Зеленский уже попросил правительство выгнать Кличко, и премьер Украины Алексей Гончарук устно дал согласие, но до увольнения почему-то дело так и не дошло. Возможно, у Кличко нашлись влиятельные заступники на Западе – он ведь еще в качестве боксера широко прославился в Германии.

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У Зеленского уже есть свой ставленник на эту должность. Это гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, прошедший по списку «Слуги народа» в Верховную раду. Он уже выражал готовность отказаться от депутатского мандата в пользу работы в КГГА. Ранее глава аппарата президента Андрей Богдан даже заявил, что некий киевский «смотрящий» предлагал ему взятку в 20 млн долларов в обмен на сохранение за Кличко полномочий главы КГГА.

По мнению директора украинского Центра политического маркетинга Василия Стоякина, команда Зеленского делает ставку на психологию – припугнуть Кличко, а заодно потом сделать невозможным его выход под залог в случае ареста. Арестованным за измену труднее выйти под залог. Он не исключает, что в итоге Зеленский все-таки добьется увольнения Кличко.

«Не думаю, что это дело затянется надолго, – сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД. – Однако учитывая, что сейчас Украина – страна абсурдов и парадоксов, у нас может быть все».

«Если Кириллу Вышинскому предъявили обвинения в госизмене за профессиональную деятельность журналиста, то почему Кличко нельзя выдвинуть аналогичное обвинение за ненадлежащие исполнение функций мэра?, – задался вопросом политолог. – Даже, пожалуй, больше оснований, чем в первом случае. Но по идее сама же прокуратура на раннем этапе должна подобные инициативы, подобные обвинения пресекать».

Директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин также не понимает, как вменяемые Кличко прегрешения можно принять за измену. «Он не совершал ничего подобного. Злоупотребление властью – это неправильное использование бюджета, злоупотребления бюджетными деньгами. Но оснований для обвинения в измене я не вижу», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, подобные обвинения приведут в итоге к обратному эффекту.

«Они уберегут Кличко, отведут от него любую реальную угрозу.

Это конкретное дело лопнет, потому что это пузырь. Но тогда уже станет очень трудно возбудить реальные дела по его хищениям, по незаконному строительству домов, по каким-то теневым накоплениям», – беспокоится Соскин.

Добавим, что в пятницу группа депутатов Киевского горсовета призвала президента и премьера наконец-то уволить Кличко. Письмо опубликовал депутат Сергей Гусовский в Facebook. Авторы письма просят о «ликвидации коррупционного консенсуса в управлении столицей Украины», а также на уровне Верховной рады принять решение о роспуске Киевсовета, назначив внеочередные выборы в горсовет.

Напомним, один из главных героев Евромайдана Кличко занял пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы КГГА – с 25 июня 2014 года. Очередные выборы мэра по идее должны пройти в следующем году. Однако в последнее время по коридорам власти Киева распускаются слухи о том, что подготовка к перевыборам начнется уже в октябре-ноябре.

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