Мэра Киева Кличко заподозрили в госизмене

Национальное антикоррупционное бюро откроет уголовное дело по факту возможного совершения госизмены мэром Киева Виталием Кличко и двумя его заместителями.

По информации издания «Украинские новости», в суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, хищении госсредств, государственной измене и других преступлений.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в украинской столице.

Антикоррупционный суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по фактам преступлений.

Ранее Кличко попал под следствие из-за неправомерного подписания решения по переименованию проспекта Генерала Ватутина на Шухевича.

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