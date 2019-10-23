Агрессию Кличко на встрече с киевлянами сняли на видео

Мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района попытался выбить из рук одного из присутствующих телефон, на который велась съемка встречи.

На видео инцидента, которое было опубликовано в группе «Стопкор» в Facebook, видно, как Кличко стоит в окружении людей и отвечает на их вопросы. Однако, когда речь заходит о незаконной постройке в Киеве, Кличко пытается выхватить телефон, на который записывался разговор.

В августе Владимир Зеленский объявил о создании «команды по защите журналистов», которая будет расследовать нападения на сотрудников СМИ.