Зеленский объявил о создании «команды по защите журналистов» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании специальной «команды по защите журналистов», которая будет расследовать нападения на сотрудников СМИ и наказывать причастных к этому людей.

«Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека? Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами», – заявил украинский президент, сообщает «Укринформ».

В Киеве 30 июля было совершено нападение на сотрудников агентства «Укринформ», радикалы выбили дверь в пресс-центр, напали на журналистов и забросали присутствующих яйцами.

Кроме того, в июле офис телеканала «112 Украина» неизвестные обстреляли из гранатомета.