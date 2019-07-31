Националисты напали на «Укринформ»

Информационное агентство «Укринформ» подверглось нападению украинских националистов, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Пострадали как минимум трое сотрудников агентства, сообщил Томиленко в Facebook.

Нападавшие «сорвали пресс-конференцию кандидатов по 50 округу», которая проходила в «Укринформе».

Радикалы «обвинили одного из кандидатов – Андрея Аксенова – в сепаратизме».

Националисты «избили сотрудников» и «выломали двери в пресс-центр», собравшихся «забросали яйцами». Кроме того, были повреждены «техника и оборудование».

Задержаны два человека.

Напомним, в середине июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.