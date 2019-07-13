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13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:27  |  vz.ru
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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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По свободе слова в Киеве ударили гранатой

Организаторы нападения преследовали цель запугать журналистовФото: 112 Украина/youtube
За неделю до выборов в Верховную раду в Киеве совершено вооруженное нападение на один из самых популярных новостных телеканалов «112 Украина». Двое неизвестных выстрелили по офису канала из гранатомета. Произошедшее назвали терактом, к расследованию подключалась СБУ. Кому выгодно запугивание журналистов и чего добиваются организаторы этого нападения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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            По свободе слова в Киеве ударили гранатой

            Организаторы нападения преследовали цель запугать журналистов   13 июля 2019, 15:20
            Фото: 112 Украина/youtube
            Текст: Андрей Резчиков

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            За неделю до выборов в Верховную раду в Киеве совершено вооруженное нападение на один из самых популярных новостных телеканалов «112 Украина». Двое неизвестных выстрелили по офису канала из гранатомета. Произошедшее назвали терактом, к расследованию подключалась СБУ. Кому выгодно запугивание журналистов и чего добиваются организаторы этого нападения?

            В субботу на Украине резко обострилась политическая обстановка после вооруженного нападения на здание одного из самых рейтинговых новостных телеканалов страны – «112 Украина». Инцидент произошел на улице Дегтяревской примерно в 3.40 (совпадает с мск): двое неизвестных обстреляли из гранатомета офис телеканала. Момент обстрела попал на видео, на котором видна вспышка и осыпавшаяся облицовка здания. Стрелявшие скрылись с места происшествия.

            При обстреле никто не пострадал. Прибывшая на место преступления полиция обнаружила поврежденный фасад здания и тубус гранатомета, который отправили на экспертизу. Полицейские возбудили дело о теракте. Расследованием займется служба безопасности Украины (СБУ).

            Этот канал входит в медиа-холдинг NewsOne (там же кроме одноименного телеканала и «112 Украина» находится телеканал ZIK), который считают аффилированным с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. С декабря 2018 года холдингом владеет депутат Верховной рады Украины Тарас Козак.

            По опросам социологов, партия Медведчука может получить второй результат после пропрезидентской «Слуга народа» (около 15% голосов). Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля. В последнее время Медведчук неоднократно высказывался за диалог Украины с Россией и восстановление экономических связей между странами.

            Телеканал NewsOne собирался на этой неделе провести с Москвой телемост «Надо поговорить!», который в итоге был сорван, но накануне в эфире телеканала «Россия 1» вышла программа с участием русских и украинцев. Один из ведущих эфира Андрей Малахов в субботу попал базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

            В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали обстрел телеканала актом запугивания журналистов в преддверии показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история» о событиях в стране с 2013 года.

            «Этот фильм американского режиссера, обладателя трех «Оскаров», вызвал истерическую реакцию не только генерального прокурора Луценко, но и нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уже угрожающего каналу санкциями и внеплановыми проверками», – говорится в заявлении партии. Еще в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил ответственностью телеканалу «112 Украина» в случае показа ленты Стоуна.

            В партии назвали обстрел здания актом «откровенного террора», а его «вдохновителями» – президента Украины Владимира Зеленского и Луценко, пояснив, что те «разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов». Исполнителями обстрела в «Оппозиционной платформе» считают национал-радикалов, «которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко».

            В субботу националист и бывший член организации «Правый сектор*» Сергей Стерненко планировал провести возле офиса «112 Украина» митинг. Однако после обстрела Стерненко передумал, заявив, что что за атакой стоят «орлы Медведчука», сделавшие это «в угоду российским оккупантам». По его словам, организаторы акции не имеют права допустить гибели или ранения людей, «если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста».

            В экспертной среде уверены, что нападение на телеканал выгодно в первую очередь самим радикалам, которые сейчас теряют шансы получить представительство в парламенте. По оценке президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, подобной акцией устрашения радикалы могут заработать политические очки. Он также согласен, что нападение на руку Порошенко.

            «Порошенко всегда отрицательно относился к медиа-активам Медведчука. Для него такие провокации выгодны.

            На сегодняшний момент это чистейшая провокация. Стреляли так, чтобы не было жертв, но чтобы запугать. Понятно, что за этим стоят исключительно радикалы, чтобы показать свою власть, силу»,

            – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

            По словам эксперта, действующий глава государства Владимир Зеленский получил возможность «дать по рукам радикалам» и доказать, что он настоящий президент. «Если Зеленский начнет заигрывать с радикалами, то повторится то же самое, что было при Порошенко... Если пройдет полноценное расследование с посадками и арестами, то Зеленский подтвердит, что он настоящий президент», – прогнозирует эксперт.

            Говоря об аудитории «112 Украина», Охрименко отметил, что телеканал смотрят по всей стране. Он входит в группу лидирующих телеканалов, таких как NewsOne, «Прямой» (принадлежит Порошенко) и «НАШ», которые сосредоточены на поточной передаче новостей и оперативных включениях с мест событий.

            «В преддверии выборов телеканал «112 Украина» смотрят все: те, кто поддерживает Медведчука и те, кто его проклинает. Идет попытка запугать тех, кто поддерживает диалог с Россией», – пояснил собеседник. 

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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