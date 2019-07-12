Телемост России и Украины «Надо поговорить!» вышел в эфир

Телемост с российскими и украинскими участниками «Надо поговорить!» вышел в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Трансляция выпуска также доступна в YouTube-канале «Россия 24».

Ранее в пятницу Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что передача растрогала ее до слез.

Российский и украинский телеканалы «Россия-1» и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев – Москва вне политики. Но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы.

После этого стало известно, что телемост все же состоится в эфире российского телеканала.