Анонс телемоста между Россией и Украиной всполошил Раду

В Верховной раде испугались планов телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост «Нам надо поговорить» 12 июля.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины по данному вопросу. Гопко заявила о «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем», а Ляшко призвал «очистить информационное пространство от влияния Кремля».

«Если этого не сделает Зеленский – сделают украинцы», – приводит РИА «Новости» слова Ляшко.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что должны отреагировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, министерство информации, кабмин и офис украинского президента Владимира Зеленского.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман обратился к NewsOne с призывом «отказаться от этого проекта».

Напомним, телеканал NewsOne и раньше вызывал недовольство противников нормализации отношений России и Украины.

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