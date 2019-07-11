Назван способ организации телемоста с Украиной на российском ТВ

Участники телемоста «Надо поговорить!» из Украины, ранее сорванного из-за угроз телеканалу NewsOne, будут в эфире «Россия 1» при помощи видеозвонка, об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Все участники с украинской стороны будут выходить в эфир по Skype», – сообщили в телекомпании, передает ТАСС.

Там отметили, что, как и ожидалось, разговор не будет затрагивать политические темы.

В студию канала планируется пригласить деятелей культуры, науки, искусства, спортсменов.

«Важными участниками станут российско-украинские семьи, не прекращавшие общение с родственниками, или, наоборот, те, кого непростая политическая ситуация разделила», – добавили в ВГТРК.

Напомним, телемост пройдет в пятницу, 12 июля в эфире канала «Россия 1».

Двухчасовой телемост между NewsOne и «Россией 1» собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.