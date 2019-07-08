Луценко нашел у NewsOne связи с российским банком

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что конечные бенифициары телеканала NewsOne, который планировал телемост с Москвой, связаны с российским банком.

«Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, собственником NewsOne, является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», – передает слова Луценко РИА «Новости».

По его словам, через «Промсвязьбанк» финансируется российский оборонный заказ. Луценко заявил, что это достаточная информация для применения санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины к этому каналу.

«Поручено провести безотлагательное следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины», – сказал Луценко.

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Он добавил, что первоочередными следственными действиями станет допрос всех связанных с телеканалом должностных лиц, в том числе уже выписана повестка к следователю на эту среду формальному собственнику депутату Тарасу Козаку и ряду должностных лиц телеканала, в частности, генеральному продюсеру Василию Голованову.

По его словам, дело возбуждено как эпизод в рамках старого производства о госизмене.

Ранее Луценко сообщил, что ГПУ возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала NewsOne провести телемост с Россией.

Двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине.

Украинские радикалы выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию».

Позже NewsOne объявил об отмене телемоста под названием «Нам надо поговорить», назвав причиной угрозы физической расправы. ВГТРК заявила, что не видит оснований для отмены телемоста.