Луценко нашел у NewsOne связи с российским банком

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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Внутренний Гонконг есть в каждой стране

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 273 комментария
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
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          • Нет, оставить все как есть

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            Луценко нашел у NewsOne связи с российским банком

            8 июля 2019, 15:45

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что конечные бенифициары телеканала NewsOne, который планировал телемост с Москвой, связаны с российским банком.

            «Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, собственником NewsOne, является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», – передает слова Луценко РИА «Новости».

            По его словам, через «Промсвязьбанк» финансируется российский оборонный заказ. Луценко заявил, что это достаточная информация для применения санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины к этому каналу.

            «Поручено провести безотлагательное следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины», – сказал Луценко.

            На ваш взгляд

             
            Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?


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            Он добавил, что первоочередными следственными действиями станет допрос всех связанных с телеканалом должностных лиц, в том числе уже выписана повестка к следователю на эту среду формальному собственнику депутату Тарасу Козаку и ряду должностных лиц телеканала, в частности, генеральному продюсеру Василию Голованову.

            По его словам, дело возбуждено как эпизод в рамках старого производства о госизмене.

            Ранее Луценко сообщил, что ГПУ возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала NewsOne провести телемост с Россией.

            Двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине.

            Украинские радикалы выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию».

            Позже NewsOne объявил об отмене телемоста под названием «Нам надо поговорить», назвав причиной угрозы физической расправы. ВГТРК заявила, что не видит оснований для отмены телемоста.


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