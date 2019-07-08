Зеленскому предъявили ультиматум из-за телемоста с Россией

Руководитель украинской партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий потребовал от президента страны Владимира Зеленского ответить на решение телеканала NewsOne провести телемост с «Россией 1».

Билецкий в видеообращении, опубликованном на YouTube, призвал президента Украины не допустить «телевизионной оккупации».

Он также раскритиковал слоган телемоста «Нам надо поговорить» и задался вопросом, о чем России нужно говорить с Украиной.

«Я могу сказать одно: этого позора в украинском эфире точно не будет», – подчеркнул он.

В своем блоге на сайте «Украинской правды» депутат Рады заявил, что телемост с Москвой представляет собой «информационную диверсию», цель которой, по его мнению, заключается в том, чтобы «символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве», – подчеркнул он.

Он призвал Зеленского выступить в качестве лидера государства, «которое находится в состоянии войны», а «не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов».

Телеканал NewsOne в свою очередь опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что выход на открытый диалог с Россией является их журналистским долгом. Украинский телеканал напомнил, что около 70% граждан страны ждут прямых переговоров с Москвой.

«Идея (...) вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события», – отметили в NewsOne.

В Донбассе гибнут люди в то время, как предыдущая и нынешняя киевские власти бездействуют, подчеркнули сотрудники канала. «И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что телемост пройдет без политики и без политиков.

Тем временем спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne за попытку провести телемост Киев – Москва. По его словам, отреагировать на планы украинского канала должна и Служба безопасности Украины.

При этом саму идею теледебатов с Москвой Парубий назвал «провокацией антиукраинских сил» и «информационным прорывом врага». «Телемост не имеет права произойти ни на этой неделе, ни вообще когда-либо. Мы должны мобилизовать все силы (...), чтобы не допустить его», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» было объявлено, что телемост с украинским телеканалом пройдет в течение двух часов, с 18.00 до 20.00, 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины. С возмущением отреагировал на предстоящий телемост и Украинский союз журналистов.

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