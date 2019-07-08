Украинский союз журналистов возмутился планируемым телемостом с Россией

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил планы телеканалов «Россия 1» и NewsOne провести телемост «Нам надо поговорить» 12 июля.

«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», – передает ТАСС заявление НСЖУ.

Союз журналистов Украины призвал коллектив телеканала NewsOne «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

НСЖУ предупреждает, что телемост с российским каналом «может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально – физической агрессии)».

В свою очередь руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что украинский канал NewsOne может остаться без лицензии из-за телемоста с Россией.

Сюмар призвала Службу безопасности Украины «дать оценку таким вещам». «Фактически это ретрансляция запрещенного на Украине продукта», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Я скажу, чем это грозит: предупреждением, штрафами и, в конце концов, отбором лицензии», – добавила она, назвав телемост «провокацией».

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» было объявлено, что телемост с украинским телеканалом пройдет в течение двух часов с 18.00 до 20.00 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины.

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