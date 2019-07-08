Украинский канал вынудили отменить телемост с «Россией 1»

Украинский канал NewsOne объявил об отмене телемоста с «Россией 1» под названием «Нам надо поговорить». Свое решение украинские журналисты объяснили поступающими в их адрес угрозами физической расправы.

В заявлении на сайте телеканала говорится, что попытка организовать площадку для обсуждения Россией и Украиной вопросов, которые стоят вне политической плоскости, привела к тому, что в адрес NewsOne началась «массированная информационная атака».

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера – и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», – указали сотрудники телеканала.

NewsOne напоминает, что в телемосте не планировалось участие «одиозных политиков и пропагандистов», а ведущими должны были стать «далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель».

«Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», – подчеркивает NewsOne.

Телеканал добавил, что главным вопросом всех украинских СМИ должны быть вопросы прекращения войны, установления мира и возвращения украинских граждан домой. «Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи?» – задаются вопросом сотрудники канала.

«Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – сказано в заявлении.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» планировалось провести 12 июля. Планы всполошили Верховную раду Украины. С возмущением отреагировал на предстоящий телемост и Украинский союз журналистов.

Украинские националисты выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию».

Сам Зеленский испугался, что телемост разделит Украину «на два лагеря».