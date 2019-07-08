ВГТРК озвучила свою позицию по отмене телемоста с Украиной

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста Москва – Киев, о чем ранее заявил организатор с украинской стороны телеканал NewsOne, сообщили в пресс-службе холдинга.

«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВГТРК.

Ранее украинский канал NewsOne объявил об отмене телемоста с «Россией 1» под названием «Нам надо поговорить» из-за угроз физической расправы.

Двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы всполошили Верховную раду и возмутили Украинский союз журналистов.

Украинские радикалы выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум и потребовали предотвратить «телевизионную оккупацию».

Сам Зеленский заявил, что боится разделения Украины «на два лагеря» из-за этого телемоста.