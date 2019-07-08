На Украине возбудили дело о госизмене из-за планировавшегося телемоста с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение госизмены» в связи с намерением украинского канала NewsOne провести телемост с Россией, сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским каналом, который под санкциями, ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», – написал Луценко в Facebook.

Он отметил, что все причастные к планированию телемоста, в том числе владелец телеканала и ведущий, который обнародовал анонс, уже вызваны на допрос. Также готовится представление в суд об аресте активов телеканала.

Владелец телеканала – депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Тарас Козак.

Двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили совпротивление со стороны Верховной рады и Украинского оюза журналистов.

Украинские радикалы выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию». А сам он испугался разделения Украины «на два лагеря» из-за телемоста.

В итоге NewsOne объявил об отмене телемоста под названием «Нам надо поговорить», назвав причиной угрозы физической расправы. ВГТРК заявила, что не видит оснований для отмены телемоста.