Телемост с Украиной пройдет на российском телеканале

Депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским каналом NewsOne, сообщил, что украино-российский телемост состоится в пятницу.

«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», – сказал Козак в ходе встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым в Москве, передает «Интерфакс».

Он выразил благодарность российским журналистам, которые «не оставляют эту тему».

«Доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», – отметил он.

По данным, опубликованным на сайте канала «Россия 1», шоу состоится в пятницу в 18.00 мск.

Двухчасовой телемост между NewsOne и «Россией 1» собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.