Нацсовет Украины по телевидению захотел лишить NewsOne лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за попытки провести телемост с «Россией 1». В случае выявления нарушений нацсовет намерен обратиться с иском об отзыве лицензии у канала.

«Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности», – приводит ТАСС слова члена нацсовета Сергея Костинского.

По его словам, необходимо провести соответствующие проверки и применить «жесткие меры к телеканалу».

В случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии телеканала, передает РИА «Новости».

«Мы инициируем проверку по статьями закона, по которым мы уже назначали штраф этой компании. Это означает, что, если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе... это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», – заявил Костинский.

В понедельник у здания телеканала NewsOne в Киеве началась акция протеста украинских радикалов из-за инициативы проведения телемоста с «Россией 1». NewsOne счел акцию радикалов у редакции в Киеве попыткой запугивания.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде. В итоге NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы.

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста, а у NewsOne нашли связи с российским банком.