NewsOne счел акцию радикалов у редакции в Киеве попыткой запугивания

Телеканала NewsOne расценивает проведенную накануне акцию протеста радикалов у редакции в Киеве как давление на журналистов и их запугивание.

«Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NewsOne, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», – говорится в заявлении на сайте телеканала.

Телеканал считает, что Украина занимает лидирующие позиции по количеству случаев насилия в отношении журналистов, хотя целью СМИ является «популяризация мира, диалога и толерантности».

Как отмечает редакционный совет телеканала, свобода слова и уважение прав журналистов является одной из базовых ценностей в Евросоюзе, а телемост Украина – Россия с участием простых граждан как раз соответствует этой европейской традиции.

«Вызывает обеспокоенность, что срыв этого телемоста был осуществлен с помощью грубого давления со стороны организаций, которые в отчетах многих международных правозащитных организаций определены как экстремистские и даже неонацистские. На этом фоне вызывает удивление полное отсутствие реакции как со стороны украинских правоохранительных органов, так и руководства Украины», – говорится в заявлении.

В понедельник у здания телеканала NewsOne в Киеве началась акция протеста украинских радикалов из-за проведения телемоста с «Россией 1», который был отменен из-за угроз. Националисты жгли файеры и бросали в здание петарды.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде. В итоге NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы.

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста, а у NewsOne нашли связи с российским банком.