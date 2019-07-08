Радикалы устроили акцию протеста у телеканала NewsOne

У здания телеканала NewsOne в Киеве началась акция протеста украинских радикалов из-за проведения телемоста с «Россией 1», который был отменен из-за угроз. Националисты жгут файеры и бросают в здание петарды.

Националисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за якобы «пророссийскую пропаганду», сообщает «Страна».

По данным портала, у здания телеканала собрались около трех сотен активистов, среди них активисты националистических организаций, они жгут фаера, на территорию комплекса, где расположен телеканала, бросают петарды. Радикалов пытаются контролировать бойцы Нацгвардии.

В акции также принимает участие экс-глава одесского «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, который обвиняется в убийстве человека, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и члены партии «Голос» Вакарчука.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде. В итоге NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы.

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста, а у NewsOne нашли связи с российским банком.