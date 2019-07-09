Генпрокуратура Украины обвинила NewsOne в финансировании терроризма

В отношении NewsOne заведено дело по статье о финансировании терроризма, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма», – передает его слова ТАСС.

Также известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne, по итогам которой у канала могут отозвать лицензию.

Украинская генпрокуратура также возбудила уголовное дело по статье о «покушении на госизмену» из-за планировавшегося телемоста. Луценко заявлял, что у NewsOne нашли связи с российским банком.

В понедельник у здания телеканала NewsOne в Киеве началась акция протеста украинских радикалов из-за инициативы проведения телемоста с «Россией 1».

Двухчасовой телемост собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. В итоге NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы.