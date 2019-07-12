Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она добавила, что передача «Надо поговорить!» выйдет в 18.00 мск на «России 1».

«Обязательно посмотрите! До слез. На разрыв. Так, как должно быть. Так, как надо было все эти 5 лет. Так, как надо было все эти 30 лет», – добавила главред RT.

Она также выразила благодарность ВГТРК за организацию телемоста.

Российский и украинский телеканалы «Россия-1» и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев – Москва вне политики. Но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.

После этого сотрудники телеканала обратились в международные организации в связи с давлением на СМИ украинских властей.