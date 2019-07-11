Украинский телеканал пожаловался в международные организации на давление властей

Сотрудники украинского телеканала «Ньюсуан» (NewsOne) обратились в международные организации в связи с давлением на канал со стороны властей Украины и радикалов.

«Не утихают публичные обвинения со стороны представителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала, – говорится в тексте заявления на сайте телеканала. – Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено – никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками».

«Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь «крышеванием» со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов – все агрессивнее».

Сотрудники телеканала направили свое обращение в международные правозащитные организации и иностранным представителям, среди которых председатель Евросовета Дональд Туск, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и другие.

В обращении команда NewsOne подчеркнула, что требует от украинской власти немедленного прекращения травли и давления, а также требует соблюдения законов страны.

Накануне украинский телеканал NewsОne обратился к властям Украины с требованием прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с Россией.

Напомним, несколько дней назад российский и украинский телеканалы «Россия-1» и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев – Москва вне политики. Но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.

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