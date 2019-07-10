NewsOne обратился с требованием к властям Украины

Украинский телеканал NewsОne обратился к властям Украины с требованием прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с Россией, говорится в заявлении коллектива.

«Генпрокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос, не утихают публичные обвинения со стороны глав органов государственной власти, а также целого ряда политических сил – все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne. Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины», – передает РИА «Новости» заявление NewsOne.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, в свою очередь, заявил, что его организация считает вызов на допрос в генпрокуратуру Украины журналиста телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост формой запугивания, передает ТАСС.

«Держитесь! Этот допрос – это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак – доверия нет», – заявил Томиленко.

Перед этим генеральный продюсер телеканала Василий Голованов заявил, что получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.

Двухчасовой телемост между NewsOne и «Россией 1» собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.