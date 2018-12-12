Высылка Елены Бойко будет использована Украиной против России

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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

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Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

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Русским нельзя бросать своих

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Как Минздрав гидру курения победил

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Пора просыпаться от летаргического сна

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          Высылка Елены Бойко будет использована Украиной против России

          В экспертном сообществе уверены, что Елене Бойко грозит серьезная опасность   17 января 2019, 17:24
          Фото: с личной страницы на VK
          Текст: Андрей Резчиков,
          Анна Кукушкина

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          Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная из России, оказалась в руках СБУ. В последние годы она жила в Москве и выступала с критикой киевских властей, однако была выслана за нарушение миграционного законодательства. Личность Бойко овеяна множеством негативных слухов. Но правильно ли высылать человека в страну, где он неизбежно подвергнется политическим преследованиям?

          Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко была задержана Службой безопасности Украины. В качестве причины задержания СБУ указывает, что она якобы является «антиукраинской пропагандисткой», которая «распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», а также постоянно призывала к изменению украинских границ или государственного устройства.

          «Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом СБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются», – рассказали в ведомстве, добавив, что журналистке грозит до пяти лет лишения свободы. В службе также сообщили, что Бойко была объявлена в розыск 14 декабря 2018 года, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ареста.

          Оппозиционная Киеву украинская журналистка Елена Бойко (настоящая фамилия – Вищур) никогда не скрывала, что является сторонницей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она резко высказывалась относительно политики президента Украины Петра Порошенко. В частности, именно об этом она говорила на многих эфирах политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

          Кроме того, известно было и то, что на Украине ей грозит уголовное преследование. Так, сама Бойко в интервью «Комсомольской правде» рассказывала, что на Украине на нее заведено уголовное дело по трем статьям УК – 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (Государственная измена).

          Тем не менее, Елену Бойко решили депортировать в связи с нарушением правил пребывания в стране. Суд заключил, что Бойко нарушила статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. В ней оговариваются нарушения правил въезда в Россию и пребывания в стране. Вищур незаконно проживала в России с середины 2016 года. Также известно, что она так и не оформила патент на трудовую деятельность, поскольку ее работа носила разовый характер. Позже сама Бойко рассказала о своей депортации в СМИ.

          Не помогло и то, что в России за нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а омбудсмен Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.

          Адвокат журналистки Галина Перфильева утверждает, что уроженку Львова Бойко не имели права высылать из России по нескольким основаниям. В середине декабря женщина подала заявление в миграционную службу МВД о предоставлении ей политического убежища, а 17 декабря она написала заявление о том, чтобы ей дали временное убежище на российской территории. «По обеим этим просьбам Бойко решение в МВД не было принято, а пока оно не принято, человека не имеют право выдворять из РФ», – сказала защитник в беседе с ТАСС.

          По ее словам, Бойко также подала жалобу на решение о ее выдворении с российской территории в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который принял обеспечительные меры и начал рассматривать жалобу, решение по которой пока не принято. «И до его принятия человека также не имеют права выдворять», – заключила Перфильева. 

          При этом сама личность Бойко и ее жизнь в России овеяны большим количеством неподтвержденных слухов, строящихся на публикациях в блогах и заявлениях украинской журналистки Ксении Шкоды, которая тоже находится на территории России. Так, через соцсети Шкода распространила информацию о том, что у Бойко якобы есть польский паспорт, но мигрировать в Польшу она не стала из-за отсутствия возможности быть «героиней телевизионных ток-шоу». По этим же причинам Бойко якобы отказалась переезжать в Донецк или Луганск. А решение Бойко обосноваться в России Шкода объясняла только одним предлогом – в Москву ее направили по линии СБУ.

          Шкода со слов некоего знакомого офицера МВД России говорит, что на съемной квартире в Москве Елена Бойко якобы устраивала пьяные дебоши, соседи жаловались на нее в полицию. «За последний год – шесть жалоб в полицию за ночные пьянки и дебоши. Плюс статус квартиры значится как «антисоциальная», на учете», – писала Шкода в Facebook.

          О нарушении Бойко миграционного законодательства обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что у людей, которые обвинены на Украине в сепаратизме, нет возможности следовать требованию раз в 90 дней уезжать из России. «Куда им ехать? Куда было ехать Бойко? Что ей нужно было делать?», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов и вовсе убежден, что журналистку выдворили из страны «по мутному доносу». «После того, как она была задержана, тем, кто это осуществил, не хотелось признавать свою ошибку и отпускать ее. Считаю, что происходящее ужасно, особенно в контексте того, что, насколько я знаю, Елена оказалась арестована», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

          В то же время представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Алексей Нечаев говорит, что Бойко «вела себя противоречиво и юридически некорректно, требуя вместе с адвокатами для себя статуса беженца, хотя для граждан стран СНГ такая возможность исключена». «Есть также небезосновательные слухи о том, что Бойко является агентом СБУ, а реальной причиной ее выдворения и запрета на въезд в РФ является деятельность, угрожающая России», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          Он добавил, что в последние годы Союзу на практике несколько раз приходилось сталкиваться с деструктивной деятельностью лиц, которые маскировались под активистов Антимайдана и политэмиграции, «но в итоге они или сами уехали, или были выдворены на Украину и сейчас «прекрасно» работают на режим Порошенко». «Если случай Бойко из этого ряда – тогда российские чиновники могли бы об этом заявить официально, и тем самым мы бы избежали всех этих негативных домыслов в СМИ и блогосфере», – считает Нечаев.

          Тем не менее, он высказался категорически против ее выдворения из России. «Безусловно, каждый человек, прибывший в Россию, должен неукоснительно соблюдать миграционное законодательство, не оправдывая себя избыточным бюрократическими процедурами. Но все-таки нарушение миграционного законодательства не должно быть причиной выдворения человека на Украину, если ему там грозит расправа по политическим мотивам. Тем более подобные истории несут в себе репутационные риски для России в условиях тотальной информационной войны», – подчеркнул Нечаев.

          Владимир Корнилов также убежден, что нельзя выдавать Украине людей, которые находятся в базе сайта «Миротворец» (список «врагов» Киева), «что бы они ни натворили».

          «Это будет использовано и уже используется против России. Посмотрите, как ликуют украинские СМИ, когда вылетело сообщение о том, что «сторонница Русского мира выдана нам Россией». Что бы там она там больше ни делала, ясно, это будет использовано в пропаганде против России»,

          – отметил собеседник.

          Эксперт напомнил, что Россия и ранее выдворяла на Украину людей, которых потом ожидала жестокая расправа. Так произошло с активисткой «русской весны» Марией Меньшиковой, которую выдворили из Крыма тоже за нарушение миграционного законодательства. «Она была повешена – будем называть вещи своими именами – в тюрьме Днепропетровска. Кто-то за это ответил? Кто-то разобрался, почему фамилия крымского судьи, принявшего решение о ее депортации, подозрительным образом совпадает с фамилией днепропетровского прокурора, который вел дело по этой женщине? Кто-то вообще вспомнил о том, что ее выдали из России?» – задается вопросом Корнилов, добавляя, что, «если украинские пропагандисты захотят выжать из дела все, то они так поступят и с Бойко».

          Он напомнил о недавнем убийстве в тюрьме во Львовской области российского гражданина Валерия Иванова, который служил добровольцем на стороне ЛНР. «Что мешает им поступить так же и с Бойко, чтобы показать «Россия своих бросает»? Этот тезис сейчас будет крутиться долго и нудно. Дело будет использовано именно для этого. Поэтому, когда принимаются такие решения, нужно принимать во внимание, что для того эти шумихи на Украине и затеваются», – считает Корнилов.

          Сергей Шаргунов назвал ситуацию с депортацией Бойко «постыдной и безобразной». «Разумеется, Елена, просившая политического убежища, должна была его получить. Кроме всего прочего, это пощечина всем сторонникам Русского мира. Сейчас, конечно, можно «охать» и «ахать», поскольку она уже депортирована, но честно говоря, у меня было чувство почти одиночества, когда я бился за Елену и писал запросы в момент ее задержания и нахождения в центре для мигрантов», – сказал депутат.

          По его словам, эта «постыдная история» свидетельствует об «абсолютном цинизме и тотальном равнодушии, которое вокруг нас». Он назвал конкретные меры, которые должны быть приняты и не допускать подобных ситуаций в будущем. «Разумеется, решение о политическом убежище должно приниматься масштабно. Слава Богу, некоторое время назад президент согласился на подобные меры. Дальше закон должен становиться практикой, а законодательство должно меняться, нужно выдавать паспорта соотечественникам, нужно менять период пребывания здесь и не издеваться. Наибольшее отвращение вызывают даже не те, кто равнодушен, а те, кто пытается так или иначе оправдать подобные действия. Я знаю, что Елена предпринимала разного рода действия для того, чтобы остаться в России, но многим проще позлорадствовать. К сожалению, это наблюдается даже в социальных сетях», – отметил собеседник.

          Сейчас нужно добиваться того, чтобы Бойко не стала жертвой расправы, считает Шаргунов. Он выразил готовность оказать любую квалифицированную помощь и поддержку для юридической защиты журналистки. «Для людей, верящих в Россию, произошедшее стало горьким уроком. Это печально. Речь идет о женщине, которая была известна миллионам телезрителей, бежала с Украины из-за преследования. В итоге именно Россия оказалась для нее злой мачехой, которая ее отвергла», – отметил политик, добавив, что сейчас больше 400 российских граждан находится в заключении на Украине, но процесс обмена и освобождения этих людей не двигается, поэтому «пока мы не научимся ценить людей, грош нам цена».


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