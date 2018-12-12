Высылка Елены Бойко будет использована Украиной против России

Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная из России, оказалась в руках СБУ. В последние годы она жила в Москве и выступала с критикой киевских властей, однако была выслана за нарушение миграционного законодательства. Личность Бойко овеяна множеством негативных слухов. Но правильно ли высылать человека в страну, где он неизбежно подвергнется политическим преследованиям?

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко была задержана Службой безопасности Украины. В качестве причины задержания СБУ указывает, что она якобы является «антиукраинской пропагандисткой», которая «распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», а также постоянно призывала к изменению украинских границ или государственного устройства.

«Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом СБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются», – рассказали в ведомстве, добавив, что журналистке грозит до пяти лет лишения свободы. В службе также сообщили, что Бойко была объявлена в розыск 14 декабря 2018 года, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ареста.

Оппозиционная Киеву украинская журналистка Елена Бойко (настоящая фамилия – Вищур) никогда не скрывала, что является сторонницей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она резко высказывалась относительно политики президента Украины Петра Порошенко. В частности, именно об этом она говорила на многих эфирах политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

Кроме того, известно было и то, что на Украине ей грозит уголовное преследование. Так, сама Бойко в интервью «Комсомольской правде» рассказывала, что на Украине на нее заведено уголовное дело по трем статьям УК – 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (Государственная измена).

Тем не менее, Елену Бойко решили депортировать в связи с нарушением правил пребывания в стране. Суд заключил, что Бойко нарушила статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. В ней оговариваются нарушения правил въезда в Россию и пребывания в стране. Вищур незаконно проживала в России с середины 2016 года. Также известно, что она так и не оформила патент на трудовую деятельность, поскольку ее работа носила разовый характер. Позже сама Бойко рассказала о своей депортации в СМИ.

Не помогло и то, что в России за нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а омбудсмен Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.

Адвокат журналистки Галина Перфильева утверждает, что уроженку Львова Бойко не имели права высылать из России по нескольким основаниям. В середине декабря женщина подала заявление в миграционную службу МВД о предоставлении ей политического убежища, а 17 декабря она написала заявление о том, чтобы ей дали временное убежище на российской территории. «По обеим этим просьбам Бойко решение в МВД не было принято, а пока оно не принято, человека не имеют право выдворять из РФ», – сказала защитник в беседе с ТАСС.

По ее словам, Бойко также подала жалобу на решение о ее выдворении с российской территории в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который принял обеспечительные меры и начал рассматривать жалобу, решение по которой пока не принято. «И до его принятия человека также не имеют права выдворять», – заключила Перфильева.

При этом сама личность Бойко и ее жизнь в России овеяны большим количеством неподтвержденных слухов, строящихся на публикациях в блогах и заявлениях украинской журналистки Ксении Шкоды, которая тоже находится на территории России. Так, через соцсети Шкода распространила информацию о том, что у Бойко якобы есть польский паспорт, но мигрировать в Польшу она не стала из-за отсутствия возможности быть «героиней телевизионных ток-шоу». По этим же причинам Бойко якобы отказалась переезжать в Донецк или Луганск. А решение Бойко обосноваться в России Шкода объясняла только одним предлогом – в Москву ее направили по линии СБУ.

Шкода со слов некоего знакомого офицера МВД России говорит, что на съемной квартире в Москве Елена Бойко якобы устраивала пьяные дебоши, соседи жаловались на нее в полицию. «За последний год – шесть жалоб в полицию за ночные пьянки и дебоши. Плюс статус квартиры значится как «антисоциальная», на учете», – писала Шкода в Facebook.

О нарушении Бойко миграционного законодательства обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что у людей, которые обвинены на Украине в сепаратизме, нет возможности следовать требованию раз в 90 дней уезжать из России. «Куда им ехать? Куда было ехать Бойко? Что ей нужно было делать?», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов и вовсе убежден, что журналистку выдворили из страны «по мутному доносу». «После того, как она была задержана, тем, кто это осуществил, не хотелось признавать свою ошибку и отпускать ее. Считаю, что происходящее ужасно, особенно в контексте того, что, насколько я знаю, Елена оказалась арестована», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

В то же время представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Алексей Нечаев говорит, что Бойко «вела себя противоречиво и юридически некорректно, требуя вместе с адвокатами для себя статуса беженца, хотя для граждан стран СНГ такая возможность исключена». «Есть также небезосновательные слухи о том, что Бойко является агентом СБУ, а реальной причиной ее выдворения и запрета на въезд в РФ является деятельность, угрожающая России», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Он добавил, что в последние годы Союзу на практике несколько раз приходилось сталкиваться с деструктивной деятельностью лиц, которые маскировались под активистов Антимайдана и политэмиграции, «но в итоге они или сами уехали, или были выдворены на Украину и сейчас «прекрасно» работают на режим Порошенко». «Если случай Бойко из этого ряда – тогда российские чиновники могли бы об этом заявить официально, и тем самым мы бы избежали всех этих негативных домыслов в СМИ и блогосфере», – считает Нечаев.

Тем не менее, он высказался категорически против ее выдворения из России. «Безусловно, каждый человек, прибывший в Россию, должен неукоснительно соблюдать миграционное законодательство, не оправдывая себя избыточным бюрократическими процедурами. Но все-таки нарушение миграционного законодательства не должно быть причиной выдворения человека на Украину, если ему там грозит расправа по политическим мотивам. Тем более подобные истории несут в себе репутационные риски для России в условиях тотальной информационной войны», – подчеркнул Нечаев.