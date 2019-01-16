Пророссийская журналистка Бойко рассказала о своей депортации на Украину

Оппозиционная Киеву украинская журналистка Елена Бойко рассказала о своей депортации из России в СМИ.

Журналист Руслан Осташко поговорил с Бойко на тему ее депортации из России, передает РИА «Новости».

Бойко рассказала, что в пограничной зоне неизвестные посадили ее в автомобиль.

«Здесь нас встретили два очень крупных мужика <...> в штатском, которые никак не представились, но сказали, что они сотрудники службы приставов Белгорода», – сообщила Бойко.

Некоторое время спустя ее забрали украинские пограничники, они изъяли у женщины паспорт. Бойко оставили в отдельной комнате, где, по ее словам, находились «четыре автоматчика».

Она пояснила, что ее никуда не выпускают из этого помещения. Бойко отметила, что из-за уголовного дела, заведенного в отношении нее на Украине, ее вряд ли отпустят под залог.

«Это очень страшные статьи. Это государственное преступление. По ним только содержание под стражей. Но решения суда пока нет», – рассказала она.

Осташко на своей странице в Facebook отметил, что, скорее всего, Елена уже арестована харьковским судом и будет направлена во Львов.

«Ее российский телефон периодически включается, но звонки кто-то сбрасывает. Какой смысл включать и выключать телефон – не понятно», – отметил журналист.

Бойко решили депортировать из России на Украину после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране, несмотря на то что на родине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.

За нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.

16 января стало известно, что Бойко все-таки депортировали из России.