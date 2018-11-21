Московский суд принял решение о депортации украинской журналистки

Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко), нарушившей правила пребывания на территории России.

«Вищур нарушила правила пребывания на территории России, по сути она находилась с лета 2018 года на территории РФ незаконно», – сказали ТАСС в суде.

Журналистка депортирована на основании ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Правоохранители обратили внимание на Бойко после того, как на нее несколько раз жаловались соседи из-за посиделок и дебошей. Квартира, где проживала журналистка, считается «антисоциальной» и находится на особом контроле полиции.

Елена Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко, на Украине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.