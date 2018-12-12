Пророссийскую журналистку собрались депортировать на Украину после дебоша

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Украинские нарушители российской границы напрасно видят себя в мечтах военнопленнымиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко. Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...

Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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          Пророссийскую журналистку собрались депортировать на Украину после дебоша

          12 декабря 2018, 18:31

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Пропавшая украинская журналистка Елена Бойко, критиковавшая действия ВСУ, нашлась в полицейском участке после дебоша в квартире; ее могут депортировать из России на родину до Нового года; на Украине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.

          Елена Бойко перестала выходить на связь 10 декабря, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, передает «Московский Комсомолец». Ее забрал участковый, после чего женщину не видели вплоть до 12 декабря.

          Знакомая Бойко Ксения Шкода заявила, что женщина попала в участок из-за дебоша. На Бойко с начала 2018 года несколько раз жаловались соседи из-за посиделок и дебошей. Квартира, где проживала пропавшая, считается «антисоциальной» и находится на особом контроле полиции.

          Через сутки после начала поисков Бойко нашли в центре для мигрантов. До конца 2018 года российские власти планируют отправить ее на Украину.

          В отношении Бойко на родине возбуждено уголовное дело из-за поддержки ДНР и ЛНР, российского Крыма и ряда других «проступков». Обвинение выдвинуто по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

          «Все это весьма тревожно, учитывая, что выдворение как ополченцев, так и просто политических беженцев – очень частая история, и каждый раз приходится прилагать максимум усилий, чтобы этого не допустить. Все это ужасно, тем более что депортируют человека, который подвергается преследованию на Украине. Будем заниматься вызволением», – заявил Шаргунов.

          «Подобные случаи – не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», – заявила с председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

          Ранее ополченец из Донбасса Филипп Венедиктов, спасавший русских добровольцев, попытался оспорить в суде решение миграционной службы о выдворении из страны.


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