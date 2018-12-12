Пророссийскую журналистку собрались депортировать на Украину после дебоша

Пропавшая украинская журналистка Елена Бойко, критиковавшая действия ВСУ, нашлась в полицейском участке после дебоша в квартире; ее могут депортировать из России на родину до Нового года; на Украине женщине суд грозит несколькими уголовными делами.

Елена Бойко перестала выходить на связь 10 декабря, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, передает «Московский Комсомолец». Ее забрал участковый, после чего женщину не видели вплоть до 12 декабря.

Знакомая Бойко Ксения Шкода заявила, что женщина попала в участок из-за дебоша. На Бойко с начала 2018 года несколько раз жаловались соседи из-за посиделок и дебошей. Квартира, где проживала пропавшая, считается «антисоциальной» и находится на особом контроле полиции.

Через сутки после начала поисков Бойко нашли в центре для мигрантов. До конца 2018 года российские власти планируют отправить ее на Украину.

В отношении Бойко на родине возбуждено уголовное дело из-за поддержки ДНР и ЛНР, российского Крыма и ряда других «проступков». Обвинение выдвинуто по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

«Все это весьма тревожно, учитывая, что выдворение как ополченцев, так и просто политических беженцев – очень частая история, и каждый раз приходится прилагать максимум усилий, чтобы этого не допустить. Все это ужасно, тем более что депортируют человека, который подвергается преследованию на Украине. Будем заниматься вызволением», – заявил Шаргунов.

«Подобные случаи – не редкость, но все они заканчиваются по-разному. Если Россия передает Украине ополченцев, то можно с уверенностью сказать, что на родине на них будет заведено уголовное дело», – заявила с председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Ранее ополченец из Донбасса Филипп Венедиктов, спасавший русских добровольцев, попытался оспорить в суде решение миграционной службы о выдворении из страны.