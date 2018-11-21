В Челябинске спасавшего русских добровольцев ополченца ДНР собрались выслать на Украину

Челябинский областной суд рассматривает иск ополченца из Донбасса Филиппа Венедиктова, который пытается оспорить решение миграционной службы о выдворении из страны; за участие в боях в Донбассе он награжден несколькими наградами ДНР, но на Украине считается террористом.

Ему отказали в статусе беженца из-за того, что он считает террористом в другой стране. Новое заседание по делу состоится 4 декабря. В случае отказа в удовлетворении его требований Венедиктов вынужден будет вернуться на Украину, сообщает Znak.

Венедиктов родился в Кривом Роге. В Магнитогорске он оказался 5 октября 2017 года, когда переехал к девушке. С ней он познакомился во время реабилитации в Крыму после ранения.

«Я сделал временную регистрацию и стал оформлять документы, чтобы получить гражданство России. Подал документы для получения разрешения на проживание. Собралась комиссия, я показал все бумаги, в том числе на награды. Мне предложили оформить временное убежище и получить паспорт по госпрограмме», – пояснил Венедиктов.

Он добавил, что сдал экзамены по русскому языку и начал проходить комиссию на получение убежища.

«Прошение рассматривали три месяца, и в марте 2018 года пришел отказ. В отказе было написано, что нет гуманных причин для предоставления мне убежища. УФСБ по Челябинской области написало отзыв о том, что я преследуюсь как террорист», – рассказал Венедиктов.

По его словам, ему вручены две награды ДНР: крест «Доброволец Донбасса» и медаль «За боевые заслуги».

Венедиктов пояснил, что был призван в украинскую армию в ходе второй мобилизации, но дезертировал и перешел на сторону ополчения.

«Две недели я отслужил в роте охраны правительственных объектов, но потом попросился под Мариуполь. Служил в составе группы «Белые лебеди», а затем в составе управления специальных операций. Собственно, там и получил и ранение, и медаль. Вытащил из-под обстрела раненых русских добровольцев, потом отбил атаку из пулемета. После этого долго пролежал в госпитале, с трудом меня откачали. А потом отправили на реабилитацию», – рассказал ополченец.

Он решил судиться, однако пока не смог добиться своей правоты.

«Во время процесса в суде был предъявлен отзыв от ФСБ, в котором говорилось, что СБУ обвиняет меня как пособника российской агрессии», – заявил Венедиктов.

По его словам, если суд скажет, что он не имеет права жить в России, то он вернется и будет воевать.

Это не первый случай, когда донбасского ополченца собираются депортировать из России. В мае бывший ополченец Николай Трегуб, которого приговорили в России к депортации, а затем получивший временное убежище, объявлял голодовку, так как надолго остался в центре временного содержания в ожидании суда.