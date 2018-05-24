Приговоренный в России к депортации ополченец ДНР объявил голодовку

Бывший ополченец Николай Трегуб, которого приговорили в России к депортации, а затем получивший временное убежище, принял решение начать бессрочную голодовку, так как до сих пор находится в центре временного содержания в ожидании суда.

Голодовку Трегуб объявил с 24 мая. Он возмущен, что до сих находится в центре временного содержания, куда попал 15 января. Трегуб ждет суда, который окончательно решит, необходимо ли его депортировать с учетом новых обстоятельств дела – получения им официального статуса, легализующего его пребывание в России, сообщает EADaily.

«Я не понимаю, что происходит. Столько времени тянут! Знакомый вчера позвонил. Его тоже так посадили. Но через два месяца по кассации выпустили. А тут пять месяцев - и тишина. Не пойму, кому это выгодно», – сказал Трегуб.

О начале голодовки он заявил утром в четверг начальнику Центра временного содержания иностранных граждан (ЦСВИГ) Егорьевского района. Голодовка объявлена до решения суда по его жалобе.

«Дали временное убежище, а выпускать – не выпускают. Чего они ждут? Весны? Чтобы прошел год, и предоставленное мне временное убежище оказалось бы недействительным, и меня снова можно было бы приговорить к депортации? Я устал от всего, я не совершал никаких преступлений, чтобы так долго сидеть», – заявил он.

В январе сообщалось, что во вторник в Московской области задержали ополченца родом из Винницы Николая Трегуба, Реутовский городской суд принял решение о его принудительной депортации.

Трегуб служил в подразделении Игоря Стрелкова, был ранен и получил контузию. В связи с этим его защита заявляла, что Трегуба нельзя высылать на территорию Украины, так как ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам.