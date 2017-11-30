Российский суд решил депортировать украинского ополченца

Во вторник в Московской области задержали ополченца родом из Винницы Николая Трегуба, Реутовский городской суд принял решение о его принудительной депортации.

«Сегодня был задержан Николай Трегуб ополченец родом из Винницы и сегодня же решением Реутовского городского суда Московской области судьей Сидоренко О.Г. определен к принудительной депортации», - написал в Facebook Сергей Моисеев.

Как сообщил Моисеев, он пытался объяснить суду, что Трегуб служил в подразделении Игоря Стрелкова, был ранен и получил контузию. В связи с этим, считает Моисеев, высылать на территорию Украины Трегуба нельзя, так как ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам.

Моисеев также заявил, что от общественной организации «Русь Триединая» в декабре 2017 года написал обращение президенту России Владимиру Путину по проблеме ополченцев, которым грозит депортация.

На решение суда будет подана апелляция.

В феврале 2017 года сообщалось, что бывшего ополченца ЛНР Олега Андрушевича, который живет в Ростове-на-Дону, также собрались депортировать на Украину.