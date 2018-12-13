Киселев вступился за выдворяемую на Украину журналистку Бойко

Гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что известную критикой президента Украины Петра Порошенко украинскую журналистку Елену Бойко из России «выдворять беспринципно», а информационное агентство готово предложить ей работу.

«Эта не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко от нас, сдавая ее прямо в лапы нацикам, – беспринципно. Наоборот, куда правильнее было бы инициативно предложить журналистке убежище, а мы будем готовы взять Елену Бойко на работу в Международное информационное агентство «Россия Сегодня», – цитирует РИА «Новости» Киселева.

Напомним, московский суд принял решение депортировать пророссийскую журналистку из Украины в связи с нарушением правил пребывания на территории России. Ранее Бойко оказалась в полицейском участке после дебоша в квартире. Ее адвокат заявил, что собирается обжаловать решение о депортации.

Критикующая Порошенко и действия ВСУ украинская журналистка отмечала, что возвращение на родину грозит ей уголовным делом за поддержку ДНР, ЛНР и российского Крыма. При этом она отметила, что Россия отказала ей в политическом убежище.

Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов подготовил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о депортации Бойко.