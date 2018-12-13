Киселев вступился за выдворяемую на Украину журналистку Бойко

Взгляд
13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
Перейти а раздел…

Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
Перейти а раздел…

«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал о своем интересе к искусственному интеллекту и генетике
          В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП против «Северного потока – 2»Российский авиадвигатель одобрен EASAМосква объявила словацкого военного дипломата персоной нон гратаОпубликовано видео наезда школьницы с «влиятельными» родителями на инспектора ДПС в Челябинске
          МВД ввело мораторий на «замучившие всех» поправки в ПДДФиларет наградил руководителя тайных операций ЦРУ за помощь с независимой церковьюПорошенко объяснил слова о «войне» с РоссиейРоссия нарастила поставки угля на Украину
          Московский суд принял решение о депортации украинской журналисткиУкраинцы накинулись на боксера Усика из-за слов о Киево-Печерской лавреПротив российских биатлонистов в Австрии начали следственные действияРоссийский спецназ начал получать «супероружие»

          Главная тема


          Скоростным железным дорогам в России мешают старые рельсы

          дайте денег и не мешайте


          Кадыров назвал условие процветания Чечни

          ответ британцу


          Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»

          «симметричный ответ»


          Эксперт объяснил страх США перед доктриной упреждающего ядерного удара России

          Видео

          «атакующий хищник»


          Названы шансы Су-57 в бою с F-35

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          поставки энергии


          Россия поможет Юго-Восточной Азии создать энергетическое суперкольцо

          проект закона


          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          Киселев вступился за выдворяемую на Украину журналистку Бойко

          13 декабря 2018, 16:40

          Текст: Анастасия Норина

          Версия для печати

          Гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что известную критикой президента Украины Петра Порошенко украинскую журналистку Елену Бойко из России «выдворять беспринципно», а информационное агентство готово предложить ей работу.

          «Эта не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко от нас, сдавая ее прямо в лапы нацикам, – беспринципно. Наоборот, куда правильнее было бы инициативно предложить журналистке убежище, а мы будем готовы взять Елену Бойко на работу в Международное информационное агентство «Россия Сегодня», – цитирует РИА «Новости» Киселева.

          Напомним, московский суд принял решение депортировать пророссийскую журналистку из Украины в связи с нарушением правил пребывания на территории России. Ранее Бойко оказалась в полицейском участке после дебоша в квартире. Ее адвокат заявил, что собирается обжаловать решение о депортации.

          Критикующая Порошенко и действия ВСУ украинская журналистка отмечала, что возвращение на родину грозит ей уголовным делом за поддержку ДНР, ЛНР и российского Крыма. При этом она отметила, что Россия отказала ей в политическом убежище.

          Писатель и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов подготовил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о депортации Бойко.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............