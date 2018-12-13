Москалькова взяла под контроль дело украинской журналистки Елены Бойко

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль дело украинской журналистки Елены Бойко, которую суд постановил депортировать из России.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль дело украинской журналистки Елены Бойко, которую суд постановил депортировать из России.

«Даже по международным нормам, выдворять человека в страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность, запрещено. И если действительно в отношении Бойко имеются такие данные, подтвержденные документально, я сегодня такой запрос делаю в суд, чтобы посмотреть, рассматривал ли суд эти обстоятельства, связанные с тем, что на Украине в отношении нее возбуждено уголовное дело», – заявила Москалькова, передает РИА «Новости».

Ранее Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Бойко за нарушение правил пребывания на территории России.

Правоохранители обратили внимание на Бойко после того, как на нее несколько раз жаловались соседи из-за посиделок и дебошей.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что депортировать на Украину Бойко, известную своей критикой президента Петра Порошенко, беспринципно. Он отметил, что правильнее было бы предоставить ей убежище и добавил, что агентство готово взять ее на работу.