Журналистку Бойко собрались отправить в СИЗО Львова

Выдворенная из России журналистка Елена Бойко (Вищур) арестована судом Харькова и отправлена в СИЗО Львова, сообщила ее российский адвокат Галина Перфильева.

«Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», – передает ее слова ТАСС.

Перфильева отметила, что дело ведется по статье «Призывы к нарушению территориальной целостности страны».

Ранее сообщалось об убийстве в СИЗО во Львовской области российского добровольца ЛНР.

Напомним, оппозиционную Киеву украинскую журналистку Бойко решили депортировать после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране. Было известно, что на Украине ей грозит несколько уголовных дел.

Позже она рассказала о своей депортации в СМИ.

В России за нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, а омбудсмен Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.