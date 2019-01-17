СБУ объяснила задержание журналистки Бойко

Журналистка Елена Бойко была задержана на Украине за распространение в Сети материалов антиукраинского характера и призывы к нарушению территориальной целостности государства, сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении СБУ Бойко называют «антиукраинской пропагандисткой», которая была выдворена с территории России. Указывается, что с 2014 года она «агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

Также с 2015 года журналистка якобы постоянно призывала в СМИ к изменению границ или государственного устройства Украины.

По данным пресс-службы, 14 декабря 2018 года Бойко объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ареста.

«Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом СБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, оппозиционную Киеву украинскую журналистку Бойко решили депортировать после дебоша в связи с нарушением правил пребывания в стране. Сообщалось, что на Украине ей грозит несколько уголовных дел.

Позже сама Бойко рассказала о своей депортации в СМИ.

В России за нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, а омбудсмен Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.