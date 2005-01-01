Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое?

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) обратились с призывом к СБУ, которая во вторник устроила обыски в квартире оппозиционного киевского журналиста Владимира Скачко из-за обвинений в «посягательстве на территориальную целостность». «Любые следственные действия правоохранительных ведомств в отношении журналистов должны четко аргументироваться обществу», – цитирует украинское издание Страна.ua заявление главы Союза журналистов Сергея Томиленко.

В НСЖУ с беспокойством обратили внимание на то, что обыск в квартире Скачко продолжался более 14 часов, и подчеркнули: «Журналистское сообщество не должно иметь оснований видеть в СБУ инструмент сознательного политического давления на редакционную политику медиа, особенно в избирательный период».

Напомним, что и сам Скачко заявил, что обыски, устроенные СБУ, связаны с приближающимися президентскими выборами. Адвокат Андрей Доманский, в свою очередь, предположил, что обыски у Скачко могут быть связаны с делом его подзащитного – руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир накануне заявил: в международной организации следят за ходом дела против Скачко. Тем временем журналисту предъявили обвинение и вручили повестку на допрос 10 марта в Херсонское управление СБУ. В ответ обвиняемый заявил: его преследуют за то, что в своих статьях он пытался обсуждать ситуацию в стране.

Владимир Скачко поговорил с газетой ВЗГЛЯД о политическом контексте, в котором раскручивается его дело.

ВЗГЛЯД: Владимир Сергеевич, за вас заступился Союз журналистов Украины. Вы ожидали такой реакции от них?

Владимир Скачко: Если честно, зная лично председателя союза Сергея Томиленко, я ожидал такой реакции. Все зависит от личности этого человека. На удивление для Украины, он не просто хороший журналист, а невероятно порядочный, ценящий и понимающий такую субстанцию, как журналистская солидарность. Я знаком с ним шапочно, но наблюдаю за тем, что он делает.

То, что он делает, вызывает у меня благодарность и гордость. Из всех средств массовой информации меня поддержали только те, которых чмырит так называемая украинская власть.

Союз журналистов Украины всегда был ручным, всегда подлизывался к власти. Но то, что он поддержал меня, говорит о том, что на Украине, может быть, что-то возрождается...

ВЗГЛЯД: Томиленко пообещал, что совместно с международными партнерами будет следить за ходом вашего дела. Удастся ли ему подрядить кого-то из западных партнеров?

В. С.: В это я как раз не верю. Мне звонила представительница ОБСЕ и пытливо расспрашивала о том, что произошло со мной. Она пообещала, что информация об этом будет включена в отчет ОБСЕ. Допрос велся четырнадцать с половиной часов без еды и воды – это, согласно международным конвенциям, пытка. Она была страшно удивлена. Для меня важно, что на Украине есть люди, казалось бы, официозные, но в то же время солидарные.

ВЗГЛЯД: Вы сказали, что не можете обсуждать суть дела. Но насколько это связано с президентской избирательной кампанией?

В. С.: Напрямую. Один момент – создать дополнительный хайп, что оттеняет информацию о вовлеченности Порошенко в коррупционные скандалы. Второй – закрыть рот не только мне. Вчера Кирилла Вышинского вернули в Киев. 20 марта заново начинается дело Руслана Коцабы, который отсидел 524 дня в тюрьме, а теперь его снова вызывают в суд. Та же самая картина наблюдается с делом Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которые осуждены на девять лет. Против всех, кого власти считают нужным прижать, они задействуют самый гуманный суд...

ВЗГЛЯД: Каковы шансы на то, что вы останетесь на свободе?

В. С.: Статья предусматривает от пяти до десяти с конфискацией или без.

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В. С.: Я верю в то, что меня могут посадить 11 марта, в этот понедельник в Херсоне. Меня туда вызвали и предупредили о последствиях в случае неявки. Херсон – это такое место, где шума нет, откуда 6 марта из СИЗО привезли Вышинского, а меня вполне могут посадить на его место. Мне шьют предварительный сговор именно с Вышинским, именно по 110 ст., ч. 2 – по предварительному сговору с группой лиц. Это отягощает вину Вышинскому и мне.

ВЗГЛЯД: Вышинскому тоже инкриминируют публикации от 2014 года? В вашем же деле фигурирует статья от марта того же года...

В. С.: Откуда я знаю, следователи же ничего не объясняют. Они говорят, что я развалил Украину. Я почему согласился поехать? Я хочу сам посмотреть, как они будут доказывать мне то, чего я не делал.

Но я думаю, что они нашли себе другую забаву – они нашли сайт «Антифашист» и думают, что я не унялся и кроме сайта РИА «Новости» активно разваливаю Украину через сайт «Антифашист». Это серьезное обвинение. Я пишу на «Антифашисте» все, что думаю, но в рамках закона. Но мне уже сказали, что они будут пользоваться правосознанием следователей, а это ничем не отличается от революционной целесообразности от 17 до 37 года. Это все реально, мне сказал об этом адвокат. Но что это означает – никто не знает. Один сумасшедший, другой – демократ. И все – до свидания.