СБУ пришла с обыском к внесенному в «Миротворец» украинскому журналисту

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник проводят обыск в квартире оппозиционного журналиста и политолога Владимира Скачко.

Как сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на супругу журналиста, в квартиру Скачко во вторник утром пришли сотрудники СБУ. Правоохранители, ссылаясь на тайну следствия, не сообщают, по какому поводу проводятся следственные действия.

Скачко известен публикациями, в которых критикует нынешние власти Украины. В ноябре данные Скачко появились на сайте «Миротворец», передает ТАСС.

На Украине часто нарушают права журналистов. К ним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, а также арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.