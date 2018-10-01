Главред украинского издания заявил о получении убежища в Австрии

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва сообщил, что ему предоставили убежище власти Австрии.

«Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище! Для Украины – и для украинских властей, и для украинских журналистов – думаю, это будет также важным сигналом. В Европе уже не верят в рассказы о «нечуванной свободе слова». Здесь уже все всё понимают. И делают выводы», – написал Гужва на своей странице в Facebook.

Ранее Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища, предоставив пакет с доказательствами о фальсификации уголовных дел против него. Главный редактор продолжал руководить изданием из европейской страны. В открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко «Страна» отметила «беспрецедентное давление на интернет-газету, аналогов которого еще не было в истории Украины».

Летом 2017 года Гужву задержали из-за подозрений в вымогательстве за неразмещение в газете компромата на политика Украины. В редакции издания провели обыски. Журналисты «Страны» сообщили, что силовики ворвались также в их дома. Позже главного редактора отпустили из СИЗО под залог.

В октябре 2017 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковала украинские власти из-за отсутствия безопасности работников СМИ на Украине и необоснованное вмешательство в их работу.