Украинцев начали учить голодомору с детства

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Украинцев начали учить голодомору с детства

              Власти Украины сделали голодомор оружием пропаганды   13 января 2020, 16:20
              Фото: общественное достояние
              Текст: Николай Стороженко

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              Нацкомиссия по телевещанию Украины планирует наказать телеканал «Малятко ТВ». Детскому ТВ инкриминируют то, что в день памяти жертв голодомора канал показывал детишкам мультики, а не клеймил большевиков, которые, по мнению украинских историков, устроили голод для истребления украинской нации. Скоро Нацкомиссия получит еще больше прав и сможет сажать журналистов за идеологические преступления.

              Голодомор вместо мультиков

              В самом начале гениального романа Ярослава Гашека есть эпизод, связанный с убийством эрцгерцога Фердинанда. Швейка доставляют в камеру, где уже сидят 5 подозреваемых в покушении. Один из них «...На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы вопил одну и ту же стереотипную фразу:

              — У меня писчебумажный магазин! 

              На что получал такой же стереотипный ответ: 

              — Это для вас не оправдание».

              Очень похожий писчебумажный магазин случился на днях на Украине.

              Есть там такой телеканал – «Малятко ТВ». «Малыш ТВ», если переводить. Как видно уже из названия, канал детский, т.е. сугубо нишевый. К тому же спутниковый. И вот к работе канала возникли серьёзные вопросы. Да не у абы кого, а у целой Национальной комиссии по теле- и радиовещанию. Структура сама по себе довольно любопытная, но об этом чуть позже. Итак, что же за претензии?

              Оказалось, что к началу января чиновники закончили отсмотр эфиров украинских телеканалов в день памяти голодомора. И выяснилось страшное: детский спутниковый телеканал показывал мультики вместо того, чтобы талдычить детям о голодоморе. 

              «Мониторинг... не зафиксировал в эфире телеканала «Малятко-ТВ» распространения информации об этом [т.е. о голодоморе – Ред] в промежуток времени с 08:15 до 12:00, что является признаком нарушения пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

              И то, что телеканал нишевый, спутниковый и т.п. – «...для вас не оправдание». В общем, совершенно изумительная швейковщина. Лучше были бы разве что аналогичные по смыслу претензии к какому-нибудь спутниковому эротическому каналу. Где, мол, про голодомор?! 

              Тут можно добавить, что чиновники шерстили киевский офис канала, но сам канал изначально львовский. То есть, заподозрить его в каком-то сепаратизме, намеренном отрицании голодомора или ещё чём-то подобном никак не выйдет. Наверняка его сотрудники, составляя программу передач на последнюю субботу ноября, так и думали. Мол, мы-то свои в доску, у нас писчебумажный магазин. А вот шиш.

              Порошенко ушёл, но пропаганда осталась

              За последние годы Нацкомиссия по теле- и радиовещанию снискала себе славу верного пса режима Петра Порошенко. От неё регулярно «прилетало» условно оппозиционным телеканалам (112, «Наш», «Интер»). Условно, потому что прилетало не за какие-то действительно серьёзные оппозиционные заявления, а как правило за подобную же ерунду. То концерт российского музыканта покажут, а тот, оказывается, в базу «Миротворца» внесён. То пресс-конференцию Путина ретранслируют. 

              С другой стороны, всё честно. Ведь. оппозиционными – в данном случае телеканалами – на Украине являются не те, кто говорит или делает что-нибудь оппозиционное. А те, кого таковыми назначила власть. 

              Но это власть бывшая. Порошенко уже скоро как восемь месяцев не президент Украины. Но за это время репрессивная функция Нацкомиссии никуда не исчезла. Более того, все становится только хуже. 

              Так, в настоящее  время на Украине идёт обсуждение законопроекта, который будет регулировать деятельность медиаресурсов. У проекта высокие шансы быть принятым, ведь его инициатор – министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский. Один из пунктов закона прямо предоставляет Нацкомиссии  новые полномочия.

              «Нацкомиссия вместо суда будет бросать журналистов за решётку. По новому законопроекту Бородянского «Про медиа» именно Нацрада будет решать что такое «дезинформация», за которую Бородянский хочет ввести уголовную ответственность для журналистов. Нацрада будет «...разрабатывать и утверждать критерии дезинформации», – пишет в Facebook секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско.

              Активисты при должности

              При этом жаловаться будет некуда, считает секретарь НСЖУ. И вот в чём дело. Опять-таки, ещё во времена Петра Порошенко укоренилась практика создания при министерствах и прочих органах власти разнообразных общественных советов. В основном такие советы стали точкой контакта с властью откровенных нацистов.

              Совсем недавно в Киеве проводился очередной факельный марш. На фото можно увидеть членов патриотического военно-спортивного общества «Сокол» (входит в общественный совет при МВД Украины). А в общественный совет при НАБУ неоднократно избирался Евгений Карась – лидер неонацистской организации С14. Напомним, в 2017 году С14 была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.  Как видно, это не отдельные казусы и совпадения, а уже сложившаяся практика.

              Собственно, у Нацкомиссии нечто подобное уже есть: «...Сейчас эту функцию выполняет «самозваный медийный совет», который решил что он умнее всех медийщиков и монополизировал право на правду в Нацкомиссии», – продолжает Иванеско. Но поскольку новый закон даст Нацкомиссии новое поле деятельности, то и общественный совет хотят сформировать уже по-новому. Хотя люди, конечно же, будут всё те же: других-то нет. 

              Требование внедрить тематику голодомора в контент детского спутникового канала можно считать своего рода демонстрацией того, что будет чудить Нацкомиссия по теле- и радиовещанию после принятия нового закона. И это закручивание гаек в информационной политике страны является и неутешительным итогом смены власти на Украине. Хотя неутешительный он в основном для тех российских СМИ, кто плохо разбирается в украинской специфике. 

              Условно говоря, завтра вместо Зеленского может вернуться Янукович. Либо прийти кто-то из наиболее одиозных (по меркам националистов) восточно-украинских политиков. Ситуации это не изменит ни на йоту: система формирования госаппарата уже давно замкнута сама на себя и подбирает (готовит, взращивает) только тех, кто лоялен украинскому национализму со всем бэкграундом.  Президенту Украины, в свою очередь, остаётся пытаться как-то с этим сосуществовать.

              И поэтому голодомор на канале для малышей — это вовсе не хохма.


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