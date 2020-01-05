Польша усомнилась в праве Украины требовать от России признания «голодомора»

Посольство Польши возмутилось мнением Киева, согласно которому героизация националистов является внутренним делом Украины.

Комментируя соответствующее высказывание пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, посольство заявило: «Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Польское радио».

Будь слова Зеленко «правдивыми», они значили бы, что Киев «к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма», заявили польские дипломаты. Польша напомнила, что жертвами этого национализма стали «десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов».

Польша удивлена, что Украина одновременно требует от России признать «голодомор» и объявляет «культ Бандеры и Мельника» внутренним делом государства.

Также Польша раскритиковала заявления о том, что «споры Украины с ее важнейшими союзниками» идут на пользу «третьей стороны». Польша посоветовала задуматься о последствиях того, что на Украине «публично и на государственном уровне чтят авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов».

Напомним, Польша и Израиль выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей ОУН*-УПА*. Зеленко заявила, что народы и страны сами «определяют и чествуют своих героев».

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