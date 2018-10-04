Сенат США признал Голодомор геноцидом украинцев

Посольство Украины в Вашингтоне заявило, что Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа», – сообщается в Facebook украинского посольства.

Также резолюция, как утверждает посольство, осуждает «систематические нарушения прав человека», которые «совершались советским правительством против украинского народа».

Соавторами резолюции названы сенаторы Роберт Портман и Ричард Дурбин.

В июне сообщалось, что группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.

В ноябре 2017 года Госдеп заявлял, что СССР несет ответственность за голодомор. Стоит отметить, что голод охватил в 1930-е не только территорию Украины, а в целом основные зерновые районы СССР. Всего от голода погибли 7-8 млн человек, из них 3-3,5 млн – на Украине, 2 млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР.

Между тем, Киев пытается приватизировать трагедию СССР, чтобы добиться международного признания событий тех лет «геноцидом украинского народа».