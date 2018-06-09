Американские конгрессмены предложили признать голодомор геноцидом украинского народа

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа, сообщили в пресс-службе посольства Украины в Вашингтоне.

«Проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в палате представителей конгресса США», – передает сообщение пресс-службы посольства RT.

Этот документ – «зеркальная версия» резолюции, внесенная в сенат США в марте 2018 года.

В ноябре 2017 года Госдеп заявил, что СССР несет ответственность за голодомор на Украине в начале 1930-х годов.