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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Как миф о «Голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским

Президенты Украины год из года отмечают трагедию гибели миллионов жителей Украины - и не замечают целую серию других подобных трагедийФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«День памяти жертв голодоморов» – так официально называется каждая четвертая суббота ноября на Украине. Впервые его отметили ровно 20 лет назад. За эти годы менялось не только название, менялась ритуалистика, отношение государства к годовщине. И по этим изменениям можно проследить печальную эволюцию отношений Украины и России. А также – как из дня памяти годовщина превратилась в что-то совсем иное. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Президенты Украины год из года отмечают трагедию гибели миллионов жителей Украины - и не замечают целую серию других подобных трагедий   24 ноября 2018, 09:30
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Николай Стороженко

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          «День памяти жертв голодоморов» – так официально называется каждая четвертая суббота ноября на Украине. Впервые его отметили ровно 20 лет назад. За эти годы менялось не только название, менялась ритуалистика, отношение государства к годовщине. И по этим изменениям можно проследить печальную эволюцию отношений Украины и России. А также – как из дня памяти годовщина превратилась в что-то совсем иное.

          Во времена Кучмы День памяти жертв голодомора (первоначальное название, потом его неоднократно меняли) по сути мало чем отличался от какого-нибудь Дня юриста. Сам Кучма в те времена ещё был глубоко советским человеком. В 1998 году его куда больше заботила победа на президентских выборах 1999 года, чем подробности событий начала 1930-х годов, а также особенности трактовки этих событий историками-националистами.

          Однако он и его окружение знало, что выборы нужно выигрывать за счёт голосов Центра и Запада, так как тогдашним фаворитом Юго-Востока был коммунист Пётр Симоненко. В общем, примерно как в 1996 году в России. Пытаясь понравиться своим будущим избирателям, Кучма и ввёл эту годовщину в ежегодный государственный «поминальник».

          Но по настоящему, с размахом и обязательным участием в траурных мероприятиях всех первых лиц страны День памяти начали отмечать только при Викторе Ющенко.

          Тогда же в целом оформилась и концепция этого памятного дня. День памяти жертв голодомора – это не о памяти, не о жертвах и даже не о голодоморе. Это ежегодное напоминание украинцам о том, что они – не русские. И что русские – враги.

          Так при Ющенко едва ли не главным направлением деятельности посольств Украины было уламывание правительств и парламентов стран присутствия – признайте наш голодомор геноцидом. Украина после независимости мало в чём преуспела, как в этом. Сегодня 16 стран мира признают события 1932-1933 гг на Украине геноцидом – Канада, Австралия, республики Прибалтики, Грузия, ряд стран Латинской Америки. Из последних – Португалия (2017) с США в этом году (до этого – только на уровне отдельных штатов. Причины такой настойчивости на поверхности.

          Геноцид – это то, что обычно устраивают с чужим, а не своим народом. А именно в этом и состоит задача: убедить всех, что украинцы и русские – чужие друг другу, враги.

          Одна ложь тянет за собой другую - и получается мир навыворот. Голод 1932-1933 года охватил многие регионы СССР: Казахстан, Сибирь, Кавказ. В той или иной мере от голода пострадало 40% тогдашнего населения Советского Союза (66 из 165 млн человек). Пострадала даже Западная Украина, которая на тот момент не являлась территорией СССР. Там-то его кто организовал – тоже большевики и НКВД?

          Чтобы это закамуфлировать, создан целый Институт национальной памяти (национальной мифологии, если по правде). Десятки публицистов выдумывают небылицы о советском руководстве, целенаправленно морившем голодом крестьян, потому что в Москве опасались мифических крестьянских восстаний.

          Важно понимать, что настойчивые попытки обособить голод в УССР, превратив его в голодомор на Украине – важная, но лишь часть более общего проекта. Условно его можно назвать траурным календарём. Кроме голодомора там есть Бой под Крутами (попытка киевских студентов, юнкеров и офицеров УНР помешать советским войскам в войти в Киев в январе 1919 года), несостоявшееся объединение Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. Здесь же крушение всех постреволюционных самостийных проектов 1917-1920 годов. Отдельно – памятные даты видных деятелей националистического движения. А для особых фанатов истории – годовщины значительных и не очень военных столкновений 300-400-летней давности, в ходе которых условные украинцы воевали против Московского царства/Российской империи.

          Не важно тут даже то, что битва малоизвестная, а условные украинцы (казаки или личная армия кого-нибудь из польских магнатов) в этой битве огребли по первое число. Главное – что против русских.

          Со стороны всё, конечно, выглядит скорбно. Траурные снопы из колосьев, политики со свечками, телепрограммы со свечками, всё в трауре. Но если приглядеться, то окажется, что не все голодоморы одинаково траурны.

          «Правильный» и «неправильный» голодомор

          Наверняка многие читатели ещё со школы знают Таню Савичеву – девочку, которая вела едва ли не самый страшный дневник в истории человечества: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Ирина Хорошунова известна меньше, как и её дневник. Хорошунова – киевлянка, которая прожила в оккупированном Киеве всю войну. Её дневник – своего рода окошко в прошлое. Читаешь – и вот ты уже в Киеве в конце 1941 года.

          6 октября: «Хлеба нет. Сухари кончаются. Переходим на голодный паек».

          17 октября: «У нас начинается настоящий голод. Хлеба нет. Его выдали дважды по 200 граммов на человека и уже больше недели ничего не выдают».

          8 ноября: «Кажется, за кусочек хлеба готов отдать всё… Оказывается, сто граммов хлеба – это огромная порция. Последний хлеб дали 30-го числа по двести грамм. Обещали 5-го, но не дали».

          9 января 1942 года: «Хлеба нет, его выдали по карточкам один раз с 1-го числа по 200 граммов».

          При этом Хорошунова несколько раз оговаривается, что её семье ещё повезло. В квартире была вода и «контрабандный свет». Первое время жили на ещё советских запасах, потом выменивали еду у крестьян на вещи. Потом пришлось работать на немцев. Не только из-за голода: не работавшие были первыми кандидатами на отправку в Германию.

          Не все из её семьи пережили оккупацию. Но погибли не от голода – сестру, мужа сестры и их ребёнка расстреляли немцы за сотрудничество с подпольем. Всё это происходило не только при немцах. Примерно полгода после взятия Киева немецкими войсками в нём работала гражданская администрация, сформированная из украинских националистов.

          Не хотят ли нынешние украинские власти подсчитать, сколько украинцев не дотянуло до освобождения на «огромных порциях» в 100 граммов? Нет, не хотят, хотя это даже меньше, чем в самые тяжкие периоды осады Ленинграда. Потому что

          для нынешней Украины есть «правильный» и «неправильный» голодоморы. Для «правильного» специально день установлен. А о «неправильном» мало кто знает не то что на Украине, но и в Киеве.

          Попробуйте, скажем, найти в Киеве улицу Хорошуновой. Нет там такой улицы. Зато есть улица Елены Телиги, возглавлявшей при немцах Союз украинских писателей. Она тоже не пережила оккупацию – вскрыла себе вены в подвале гестапо незадолго до расстрела: в 1942 году любовь между националистами и немцами дала трещину и самых непонятливых пустили в расход.

          К слову, едва ли не первое, что сделала Телига в ранге фюрера украинских писателей – добилась открытия для них столовой. Писали её подопечные в основном статьи в оккупационные газеты – о мудром фюрере, победах германского оружия, о проклятых большевиках и как без них расцветёт украинская культура. И питались в столовой, конечно. Пока остальные киевляне через раз по 100-200 граммов хлеба по карточке получали.

          Так что неудивительно, что о подробностях голодомора периода оккупации в Киеве предпочитают помалкивать. Зато, словно бы в насмешку, в годовщину освобождения Киева проводят «уроки доблести». На примере дивизии СС «Галичина».

          Получается, что если «Галичина» – пример доблести, а пособница оккупационной администрации Телига – достойный кандидат, чтобы назвать её именем улицу Киева, то и немецкий голодомор Киева и прочих городов и сёл Украины – не голодомор вовсе. А так – временные трудности с продовольствием.

          В начале нашей статьи мы специально дали его официальное название – «...голодоморов» - и самое время к этому моменту вернуться. Ни о каких других голодоморах, кроме пережитого в 1932-33 гг вместе с русскими, казахами, белорусами и другими национальностями СССР, в этот день вы не услышите. Однако и о них самих вы тоже не услышите. Разве что как о виновниках и организаторах геноцида.

          ...И, напоследок, о настоящем.

          Почти одновременно с «уроком доблести» на примере СС «Галичина» украинские СМИ сообщили об одной жуткой истории. В Донецкой области повесилась пенсионерка. Жительница Донецкой области Наталья Нестеренко совершила самоубийство, не желая пережить того, что в 1941-193 гг пережили киевляне в оккупированном Киеве: муки голодом и холодом. Пенсии в 1600 гривен в отопительный сезон хватает аккурат на оплату отопления и коммунальных услуг. То есть выбор небогат: либо голодай, либо копи долги. А в субсидии женщине отказали – как раз из-за долгов за прошлый сезон. Такой вот замкнутый круг.

          Случай, конечно, из ряда вон, но не так чтобы уж сильно. Статистики нет, да и не нужна она никому. Ведь это просто жертвы, не сакральные. На них не заработать политический капитал, не взрастить в школьниках русофобию. В общем снова не голодомор, а так – временные трудности.

          День памяти жертв голодомора учредили на Украине 20 лет назад не для того, чтобы этих жертв почтить. А чтобы проще было выиграть выборы. Таким он с тех пор и остался – ежегодная инъекция лжи и ненависти.


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