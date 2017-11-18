Зачем США признали украинцев жертвой геноцида

Американский сенат уравнял украинцев с евреями – признав голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. У украинских властей сейчас праздник – ведь они считают это своей победой и актом поддержки со стороны США. Хотя на самом деле американская элита лишь в очередной раз доказала правоту библейской пословицы про «бревно в своем глазу» – поддержка ими чужого мифа напомнит всем о собственных американских преступлениях.

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932–1933 годов на Украине геноцидом украинского народа – «Сталин и его окружение совершили в 1932–1933 годах геноцид против украинцев». Это цитата из выводов правительственной комиссии США от 1988 года – теперь, после включения в резолюцию, она приобретает характер официальной позиции США. В документе отмечается, что события 1932–1933 годов на Украине были «спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом». Вскоре подобную резолюцию примет и палата представителей.

Зачем это нужно США?

Дело в том, что чудовищная ложь о том, что голод на Украине был геноцидом украинцев со стороны «клятых москалей», является краеугольным камнем для идеологии «Украина – это не Россия». Кто может уничтожать добрый украинский народ? Только враждебный, то есть другой народ, русские. Поэтому культ голодомора стал на Украине официальным, поэтому так активно продвигает признание его геноцидом вся антирусская часть украинской элиты.

То, что в СССР в 1932–1933 годах голод был в самых разных регионах, сознательно игнорируется что современными украинскими историками, что американскими конгрессменами. Как и то, что этот голод был не преднамеренным, что он стал последствием коллективизации и неурожаев, что никаких планов истребления ни украинцев, ни кого-либо другого Сталин не строил. А ведь геноцид определяется именно как преступление «с намерением уничтожить, частично или полностью, национальную, этническую или религиозную группу как таковую».

Первым геноцидом признали уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. В последние годы активную работу по признанию геноцидом антиармянской политики Османской империи в 1915 году ведут армяне. Им уже удалось добиться этого от 30 с лишним стран (включая Россию), но не от США. Там были приняты только резолюции комитетов Конгресса – но провести их через сенат и палату представителей так и не получилось. И это притом что в США действует мощнейшее армянское лобби, добившееся принятия резолюций о «геноциде армян» законодательными собраниями 48 из 50 американских штатов. И вот теперь появляется «геноцид украинцев». Зачем это понадобилось?

Как кажется американцам, эта резолюция дает им возможность, во-первых, поддержать Украину в ее борьбе за выход из состава русского мира, а во-вторых, лишний раз уколоть Россию, обвинив ее власти, пусть и давно ушедшие, в геноциде другого народа.

В сухом остатке русские – это народ, осуществлявший геноцид другого народа, так получается?

И это притом что за время своего многовекового расширения русские не уничтожили ни один из сотен народов, присоединенных мирно или военным путем к России. Даже годами воевавшие с Россией адыги после окончания войны получили возможность уехать в Османскую империю. А потомки тех из них, что предпочел остаться на родине, до сих пор живут на Северном Кавказе в своих национальных республиках в составе России.

А что делали в это время европейцы и американцы (то есть те же европейцы, только переселившиеся в Новый Свет)? Вот они как раз и осуществляли самый настоящий геноцид – в Африке, Азии, Австралии и, само собой, Америке. Особенно преуспели в этом англосаксы.

Конечно, далеко не всех удавалось полностью истребить, как малочисленных аборигенов Тасмании. Или африканского племени гереро, три четверти которого немцы уничтожили за несколько лет в начале 20-го века. Но политика сознательного истребления с целью уменьшения численности населения проводилась в отношении десятков народов. Самый вопиющий случай – судьба коренного населения Америки, причем не столько Южной, где под властью испанцев индейцы все-таки сохранились в большом количестве, а Северной. Той территории, на которой сейчас расположены США. До прихода белых колонистов там жило около 10 миллионов индейцев – сколько бы их было сегодня, спустя несколько веков? Сто? Двести? Сейчас в США индейцами называют себя пять миллионов человек – но немалая часть из них имеет просто некоторую долю индейской крови. А сколько индейских племен вообще исчезли с лица земли?

И что, США признали свою политику в отношении индейцев геноцидом – коим она и являлась? Нет, что вы – максимум, на что пошли американские власти, да и то всего девять лет назад, так это на принесение через ту же резолюцию Конгресса извинений за «множество случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения, которым подвергались коренные народы со стороны граждан Соединенных Штатов». Геноцид? Нет, это не у нас – это то, что Россия сделала с украинцами.

На эту тему

Великому русскому народу, частью которого являются и украинцы, нет нужды ничего скрывать из своей истории, в том числе и трагедии, и не нужно ни перед кем оправдываться. В отличие от США – которые в очередной раз приписали свои грехи чужим.