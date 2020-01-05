В чем Зеленский изменил Украину за год

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5 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказывать от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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В чем Зеленский изменил Украину за год

Зеленскому действительно многое удалось поменять на Украине одним ударомФото: «Я, ты, он, она», КіноКвартал
Прошедший 2019 год для Украины прошел под знаком черта из табакерки. Роль «чертика (точнее – клоуна) из табакерки» сыграл Владимир Зеленский. Политический 2019 год в Украине начался заявлением Зеленского о намерении участвовать в выборах за несколько минут до поздравления Петра Порошенко и заканчивается его собственным новогодним поздравлением – в качестве президента. Что же продемонстрировал новый президент Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              В чем Зеленский изменил Украину за год

              Зеленскому действительно многое удалось поменять на Украине одним ударом   5 января 2020, 13:20
              Фото: «Я, ты, он, она», КіноКвартал
              Текст: Василий Стоякин

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              Прошедший 2019 год для Украины прошел под знаком черта из табакерки. Роль «чертика (точнее – клоуна) из табакерки» сыграл Владимир Зеленский. Политический 2019 год в Украине начался заявлением Зеленского о намерении участвовать в выборах за несколько минут до поздравления Петра Порошенко и заканчивается его собственным новогодним поздравлением – в качестве президента. Что же продемонстрировал новый президент Украины?

              Политическая карьера актеров (в том числе и комических) – явление не столь уж и редкое. Их существенным достоинством является, обычно, высокий стартовый уровень популярности. В то же время, актеры, все же, делают некую предварительную политическую карьеру. Тот же Рональд Рейган, например, прежде чем стать президентом в 1980 году, был губернатором Калифорнии, а профессиональной политикой он занимался с 1964 года. В России юморист Михаил Евдокимов, прежде чем стать губернатором Алтайского края, в 1995 году выдвигался в Госдуму, а в 2003 – в Московскую областную думу.

              Зеленский стартовал без какой-то предварительной подготовки – сразу выдвинувшись на пост президента и сразу победив. Более того, конец года он встречает в совсем неплохой политической форме: сейчас ему доверяют 67% избирателей, в то время как мае, когда он официально вступил в должность, ему доверяло 69%.

              В пользу Зеленского сработало два фактора.

              Во-первых, в украинском обществе накопился запрос на обновление политической элиты. Даже поверхностный анализ политической верхушки Украины показывает, что большинство из этих людей более или менее успешно стартовали в политике на выборах 1998 года (первых, в которых половина депутатов избиралась по спискам политических партий). Например, тогда в Раду прошли Виктор Медведчук и Петр Порошенко, а Юлия Тимошенко была доизбрана в Раду по освободившемуся округу годом ранее.

              Во-вторых, сказать, что Зеленский начал политическую карьеру именно с выборов 2019 года, было бы не совсем правильно. Просто его карьера была виртуальной. Популярное шоу «Вечерний квартал» в значительной степени было посвящено иронии над украинской политикой. Так что Зеленский (выступавший в шоу в образе Виктора Ющенко) воспринимался в качестве человека, как минимум, пронимающего, что в стране плохо. Политическим был и мультипликационный сериал «Сказочная Русь» (Мустафа Найем был подан в нем в таком свете, что журналист и режиссер публично разругались). Ну а о сериале «Слуга народа», где Зеленский предстал уже в роли президента, и упоминать не стоит.

              Можно, разумеется, не верить в «теорию заговора», по которой сам сериал снимался для того, чтобы избиратели привыкли к Зеленскому на посту президента, но имел место такой случай. За год до триумфального выдвижения Зеленского перед выступлением президента на импровизированную трибуну в эфире новогоднего шоу взобрался певец Олег Винник (украинская версия Стаса Михайлова или Димы Билана), но речи не сказал – его сразу скрутили охранники... Очевидно, к выдвижению Зеленского готовились не менее года.

              Чем же проявил себя Зеленский на посту президента?

              Избиратели ожидали от него не столь уж многого: 1) поменять политическую элиту; 2) убрать коррупционеров; 3) прекратить войну; 4) улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. Заявки на смену общеполитического курса не было, потому он и не поменялся.

              1. Президент Зеленский сделал большую часть того, что от него ожидалось – провел досрочные перевыборы Верховной Рады и заменил большую часть кадров исполнительной власти. Причем новые люди, в подавляющем большинстве, оказались никому не известными – они действительно никогда ранее не занимались политикой.

              Разумеется, сказать, что этот опыт был удачным, было бы большим преувеличением. Состав нынешнего украинского правительства не может не вызвать изумления – он почти целиком укомплектован выходцами и грантовых структур фонда Сороса, которые не только никогда не собирались делать в Украине политическую карьеру, но и вообще себя никак с «этой страной» не связывали. Типичный пример – министр финансов Тимофей Милованов, бывший создателем частного ВУЗа, преподавание в котором ведется только на английском языке. Самым большим его открытием стало обнаружение отличия экономических реалий от написанного в либеральных учебниках.

              Зеленскому, правда, не хватило завода для того, чтобы поменять еще и региональную элиту

              – в 2019 году досрочные местные выборы проведены так и не были. Так что возможность реванша старой элиты сохраняется.

              2. В деле борьбы с коррупцией пока особых успехов нет. Ни одно действительно важное коррупционное дело не закончено. Персонально Петра Порошенко на допросы вызывают конечно, но – не более того.

              Впрочем, избиратели пока результатами удовлетворены. В конце концов, самые раздражающие фигуры из власти убраны. Несколько значимых арестов проведено. Зеленскому пока удается объяснить свою позицию – он хочет не просто возбуждения дел, а качественного проведения следствия с гарантированным результатом. Избиратели его понимают – украинские антикоррупционные структуры страдают именно неспособностью донести папку с делом до суда.

              Впрочем, самое главное – никто не собирается бороться с олигархией и транснациональными корпорациями, которые являются основным фактором коррупции всюду в мире.

              3. Война тоже не прекращена, но, опять таки, существуют определенные успехи:

              - проведен обмен части пленных и удерживаемых лиц (включая украинских военных моряков, ставших жертвой керченской авантюры Петра Порошенко);

              - проведен развод сил в трех пунктах;

              - проведена встреча в «нормандском формате», включая прямые переговоры с Путиным.

              Именно последний момент имел ключевое значение для общественного мнения. После проведения этой встречи уже снижавшийся рейтинг доверия к президенту вырос на 10%.

              При этом надо учитывать, что украинское общественное мнение к Минским соглашениям настроено скорее негативно. Украинцы хотят прекратить войну, но не хотят выполнять условия Минска. Так что президенту приходится выполнять хитрые маневры для того, чтобы не быть обвиненным в «зраде» (предательстве). Он, например, прямо на итоговой пресс-конференции в Париже позволил себе зачитать список «красных линий», пересекать которые ему запрещает радикальная оппозиция...

              4. Социально-экономическая ситуация в стране актерскому обаянию Зеленского, увы, неподвластна.

              С одной стороны, она продолжает ухудшаться независимо от намерений власти. Например, к концу гора резко снизилось промышленное производство. С другой, предлагаемые властью реформы непопулярны и, при этом, ведут к «шоку без терапии». В частности, крайне непопулярно открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, на котором настаивает МВФ. Социология показывает растущую озабоченность граждан именно экономической ситуацией в стране.

              Тем не менее, некоторые шаги новой власти выглядят достаточно успешными. В частности, украинские аграрии в этом году собрали рекордный урожай зерна. Ожидается некоторое снижение коммунальных платежей (проблема их бесконтрольного роста была очень острой на протяжении последних лет). Видимо, успешно для Украины завершились переговоры по газовому транзиту – он будет сохранен, пусть и в меньших объемах.

              * * *

              Резюме: в общем, украинцы предприняли необычный эксперимент, и его итог не выглядит совсем уж негативным. Во всяком случае, пока что президенту Зеленскому удается удовлетворять ожидания своих избирателей.

              Другое дело, что избиратели ждут от него немыслимого. Они хотят экономического роста на путях либеральной политики, прекращения войны без выполнения Минских соглашений, повышения качества госуправления руками воспитанников грантовых структур...

              Тут надо менять не людей, а политику. Но, с другой стороны, смена политики сама по себе требует смены людей.

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