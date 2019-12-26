Украинская молодежь поползла к Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном признании и поддержке «Пласта» – национальной скаутской организации». Закон достался Зеленскому от предыдущего состава парламента, который контролировал Петр Порошенко. При этом новый президент, пришедший к власти на примирительной риторике, не рискнул завернуть важный для националистов документ. А он по-настоящему важен. И вот почему.

Постмайданную украинскую власть можно упрекнуть во множестве прегрешений. В развязывании гражданской войны, в преследовании инакомыслящих, переписывании истории, сносе памятников и русофобской риторике. Но даже прошедшие с Майдана шесть лет не могут заставить украинцев – по крайне мере, большую их часть – ненавидеть русских, россиян и общую для двух стран культуру. Именно эта мысль оставляет призрачную надежду на то, что произошедшее – не навсегда, и пути назад, к вменяемости и толерантности, для Украины в обозримой перспективе не отрезаны.

Но есть вещи, которые действительно делают изменения необратимыми. Это закон об образовании, который выводит русский язык из важнейшей сферы, влияющей на формирование личности и мировоззрения молодых людей. Чем дольше действует этот закон, тем больше русскоговорящих ребят вырастет, не зная по-настоящему родной язык.

Из этой же серии – запреты на ввоз российских книг, сугубо украинский дубляж фильмов, театральные постановки исключительно на украинском и тому подобные вещи, отлучающие русскоязычных граждан Украины от культурного продукта на родном языке. Это также драконовские нормы о монополии украинского языка в сфере обслуживания, при проведении публичных мероприятий и т.п. Все эти меры – не что иное, как вмешательство в личное пространство граждан.

Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе. Скауты есть во многих странах мира – от США до Польши. В современной России всеобщего скаутского движения, поддерживаемого государством, нет – пионерия осталась в прошлом. Существуют отдельные скаутские организации, преимущественно христианской направленности, но не более того. На Украине же функционирование молодежки выводится на новый уровень государственного значения.

Скаутское движение в Европе почти всегда было сопряжено с идеологией. Зародившись в преддверии Первой мировой войны, положившей конец великим евразийским империям, скауты были первичным звеном подготовки патриотов новых суверенных наций. Украина – не исключение. Через «Пласт» (от укр. «пластувати» – ползти пластом, на локтях) прошли и лидеры украинского националистического движения – Роман Шухевич, Степан Бандера и многие другие известные деятели украинского подполья, тесно сотрудничавшие с нацистским режимом времен оккупации Украины.

Само название закона «о государственном признании Пласта…» говорит о признании на государственном уровне идеологии этой организации. Вот что об этом пишет директор «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский: «Отныне государство признает отряд Пласта «Куринь 107» из Черновиц, который носит имя Петра Войновского – командира Буковинского куреня, военного преступника, нацистского коллаборанта, организатора и исполнителя еврейских погромов и массовых убийств в Бабьем Яре, Виннице, Житомире.

Или отряд пластунов из Ивано-Франковска «Куринь УПЮ ч.59» имени Степана Ленкавского – идеолога ОУН**, организатора еврейских погромов во Львове летом 1941 года. В июле 1941 года, когда во Львове шли погромы и массовые убийства еврейских женщин и детей, Ленкавський на конференции ОУН заявил: «В отношении жидов предпримем все методы для их уничтожения».

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Сегодня «Пласт» – наиболее развитая в инфраструктурном плане скаутская организация, имеющая отделения во всех областях страны. Де-факто, она – монополист на рынке услуг по патриотическому воспитания молодежи. Выпускники «Пласта» тесно интегрированы в нынешнюю украинскую элиту. Так, зампредседателя партии «Голос» Святослава Вакарчука является Ярослав Юрчишин, экс-глава Совета «Пласта», экс-руководитель украинского отделения Transparency International. Он же – бывший сопредседатель Совета «Реанимационного пакета реформ» - объединения неправительственных грантовых организаций, спонсируемых правительствами стран Запада, с целью изменения украинского законодательства и его гармонизации с европейским, а если проще – лоббистской организации западных корпораций на Украине.

«Пласт» – важнейший элемент ускоренной украинизации. В упомянутом законе отдельно отмечено, что языком мероприятий пластовых и скаутских организаций, которые проводятся за средства госбюджета, является государственный, то есть украинский, язык. Тем самым лишний раз пинком была пущена норма конституции, гарантирующая свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств.

Кроме того, «Пласт» – это мощный канал связи с украинской диаспорой, прежде всего – канадской и американской. «Пласт» тесно взаимодействует с одним из ведущих вузов страны «Киево-Могилянской Академией», на базе которой реализуются различные образовательные, культурные и просветительские проекты молодежки.

Таким образом, деятельность «Пласта», пропитанная духом Бандеры, выходит далеко за рамки организации здорового досуга детей и подростков и является элементом воспитания детей и молодежи в вполне определенном русле. Пласт имеет мощную поддержку в лице националистических организаций, парламентских партий, правительства, а теперь – и президента страны, этнического еврея, пришедшего к власти на лозунгах о мире и примирении.