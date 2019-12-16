В ДНР и ЛНР заявили о стремлении Зеленского узурпировать власть

В министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть.

«Внесенный Зеленским проект – это по сути попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента – так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами», – сказано в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

В министерствах республик Донбасса отметили, что данный законопроект не соответствует Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, так как в нем не предусмотрен особый статус республик. «В опубликованном сегодня проекте поправок нет ни слова о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер», – заявила Никонорова.

Кроме того, главы МИД подчеркнули, что подобные проекты реформ должны быть согласованы с представителями республик Донбасса. Они также обвинили Зеленского в продолжении политики экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Но даже возможные попытки навязать нам переходные положения, которые пытался продавить еще Порошенко, никак не приближают Украину ни к урегулированию конфликта, ни к выполнению обязательств, подписанных ее официальным представителем в Минске», – сказал глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передает агентство Луганскинформцентр.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник назвал этот закон манипуляцией Минскими соглашениями.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» Зеленский внес в Раду на прошлой неделе, но его официальный текст был опубликован только в понедельник.

Проект предлагает ликвидацию местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

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