Зеленский предложил Раде изменить конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».

Документ зарегистрирован в пятницу в украинском парламенте, однако текст проекта закона пока не опубликован.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее реализации было необходимо внести соответствующие изменения в основной закон страны. В частности, напоминает ТАСС, требовалось утвердить новые единицы административного деления, ликвидировать областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах.

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Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году.

Накануне Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

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