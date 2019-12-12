На Украине продлили действие закона о статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Решение продлить действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Далее документ должен подписать президент Украины, сообщает РИА «Новости».

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2020 года включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – сказано в тексте документа.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, но так и не введен в действие. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу этого закона.

Ранее на этой неделе на саммите в Париже лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе «формулы Штайнмайера».

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